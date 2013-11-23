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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Гранада
Барселона - Гранада: обзор матча 23 ноября 2013
Барселона
23.11.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 14 тур
4 : 0
Завершен
Гранада
19'
А. Иньеста (П)
38'
С. Фабрегас (П)
71'
А. Санчес
88'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Гранада
ГОЛ! 4:0!
Педро
Пас отдал
С. Фабрегас
88'
Замена
А. Траоре
️️️️
Неймар
83'
79'
Замена
О. Игало
️️️️
Пити
78'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Я. Браими
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Санчес
74'
Замена
А. Сонг
️️️️
С. Бускетс
73'
72'
Замена
Рики
️️️️
Ю. Эль-Араби
ГОЛ! 3:0!
А. Санчес
Пас отдал
Неймар
71'
65'
Вторая желтая
М. Итурра
Желтая карточка
С. Бускетс
40'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Фабрегас
38'
Желтая карточка
Неймар
26'
24'
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
23'
Желтая карточка
М. Итурра
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Иньеста
19'
18'
Желтая карточка
П. Диакате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Гранада
2
Роберто
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Ясин Браими
ЛВ
36
Ресио
ОП
16
Мануэль Итурра
ОП
4
Фран Рико
ЦП
10
Пити
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Барселона
13
Ойер
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
11
Рики
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Пинто
3
Адриано
5
Бартра
3
Пике
33
Монтойя
5
Бускетс
8
Иньеста
4
Фабрегас
10
Неймар
9
Педро
4
Санчес
4-2-1-2-1
2
Роберто
12
Ньом
15
Диакате
24
Мурильо
20
Фулкье
36
Ресио
16
Итурра
4
Рико
10
Пити
8
Браими
19
Эль-Араби
4
Санчес
6
Роберто
6
Роберто
4
Санчес
5
Бускетс
8
Сонг
8
Сонг
5
Бускетс
10
Неймар
24
Траоре
24
Траоре
10
Неймар
8
Браими
30
Буонанотте
30
Буонанотте
8
Браими
19
Эль-Араби
11
Рики
11
Рики
19
Эль-Араби
10
Пити
9
Игало
9
Игало
10
Пити
Остались в запасе
Барселона
Гранада
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
13
Ойер
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
13
Ойер
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Барселона - Гранада
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"СпортХит" 18:55 (прямая)
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