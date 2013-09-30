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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетик
Гранада - Атлетик: обзор матча 30 сентября 2013
Гранада
30.09.2013, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
53'
Ю. Эль-Араби (П)
60'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетик
Замена
Ф. Рико
️️️️
Д. Бенитес
85'
82'
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
Ресио
82'
Замена
Д. Бенитес
️️️️
Я. Браими
81'
72'
Замена
Г. Токеро
️️️️
А. Адурис
Замена
Д. Фулкье
️️️️
М. Перейра
70'
Желтая карточка
М. Итурра
60'
60'
Замена
О. де Маркос
️️️️
Б. Эчебаррия
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
П. Диакате
60'
53'
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Гомес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Эль-Араби
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
36
Ресио
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
4
Фран Рико
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-4-1-1
2
Роберто
2
Ангуло
15
Диакате
24
Мурильо
12
Ньом
8
Браими
36
Ресио
7
Перейра
16
Итурра
30
Буонанотте
19
Эль-Араби
3-5-2
1
Ирайсос
51
Ираола
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
Гурпеги
7
Эчебаррия
21
Эррера
17
Рико
14
Сусаета
20
Адурис
11
Гомес
7
Перейра
20
Фулкье
20
Фулкье
7
Перейра
Бенитес
4
Рико
4
Рико
Бенитес
8
Браими
11
Бенитес
11
Бенитес
8
Браими
7
Эчебаррия
18
де Маркос
18
де Маркос
7
Эчебаррия
11
Гомес
10
Муньяин
10
Муньяин
11
Гомес
20
Адурис
23
Токеро
23
Токеро
20
Адурис
Остались в запасе
Гранада
Атлетик
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
9
Одион Игало
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
9
Одион Игало
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Остались в запасе
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Гранада - Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Лос Карменес
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