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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Гранада
Малага - Гранада: обзор матча 06 апреля 2014
Малага
06.04.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 32 тур
4 : 1
Завершен
Гранада
15'
И. Камачо
37'
И. Камачо
50'
Н. Амрабат (П)
74'
Хуанми
78'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Гранада
90'
Желтая карточка
М. Итурра
Замена
Э. Рескальдани
️️️️
Р. Санта Крус
79'
78'
ГОЛ! 4:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Д. Буонанотте
76'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
А. Ньом
ГОЛ! 4:0!
Хуанми
Пас отдал
Х. Гамес
74'
Замена
Элизеу
️️️️
П. Перес
69'
Желтая карточка
В. Кабальеро
65'
Замена
Хуанми
️️️️
Саму
65'
59'
Желтая карточка
Б. Ангуло
57'
Желтая карточка
Д. Буонанотте
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Н. Амрабат
50'
49'
Желтая карточка
Д. Мурильо
46'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
М. Фато
45'
Пенальти не реализован!
Ю. Эль-Араби
ГОЛ! 2:0!
И. Камачо
Пас отдал
П. Перес
37'
24'
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
Антунеш
20'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
18'
15'
Замена
Пити
️️️️
Рики
ГОЛ! 1:0!
И. Камачо
Пас отдал
Саму
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Саму
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
11
Пабло Перес
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
4
Фран Рико
ПП
11
Рики
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
7
Александр Яковенко
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Пити
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
4-4-2
13
Кабальеро
2
Ангелери
5
Антунеш
4
Феррейра
18
Гамес
14
Саму
10
Дардер
11
Перес
4
Камачо
39
Амрабат
24
Санта Крус
4-1-3-2
2
Роберто
12
Ньом
4
Илори
24
Мурильо
2
Ангуло
28
Фато
4
Рико
8
Браими
16
Итурра
19
Эль-Араби
11
Рики
24
Санта Крус
7
Рескальдани
7
Рескальдани
24
Санта Крус
11
Перес
19
Элизеу
19
Элизеу
11
Перес
14
Саму
7
Хуанми
7
Хуанми
14
Саму
12
Ньом
20
Фулкье
20
Фулкье
12
Ньом
11
Рики
10
Пити
10
Пити
11
Рики
28
Фато
30
Буонанотте
30
Буонанотте
28
Фато
Остались в запасе
Малага
Гранада
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
7
Александр Яковенко
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
7
Александр Яковенко
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Малага - Гранада
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Ла Росаледа
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