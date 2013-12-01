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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Севилья
Гранада - Севилья: обзор матча 01 декабря 2013
Гранада
01.12.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
61'
Я. Браими (П)
23'
К. Бакка
87'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Севилья
Желтая карточка
О. Игало
89'
Замена
О. Игало
️️️️
П. Диакате
88'
87'
ГОЛ! 1:2!
К. Гамейро
Пас отдал
К. Бакка
Желтая карточка
Д. Буонанотте
84'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Ресио
83'
82'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
Желтая карточка
Х. Йебда
80'
80'
Замена
К. Гамейро
️️️️
В. Иборра
Замена
Рики
️️️️
Ю. Эль-Араби
68'
63'
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Самперио
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Браими
61'
60'
Желтая карточка
В. Иборра
59'
Желтая карточка
Х. Самперио
57'
Желтая карточка
И. Ракитич
56'
Замена
Коке
️️️️
Х. Антонио Рейес
29'
Желтая карточка
С. Мбиа
25'
Желтая карточка
Д. Карришу
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Желтая карточка
Ф. Рико
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
36
Ресио
ЦП
10
Пити
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
30
Диего Буонанотте
АП
11
Рики
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-5-1
2
Роберто
2
Ангуло
24
Мурильо
15
Диакате
20
Фулкье
8
Браими
36
Ресио
10
Пити
8
Йебда
4
Рико
19
Эль-Араби
3-5-1-1
34
Бету
17
Фасио
90
Фигейраш
3
Наварро
19
Рейес
25
Мбиа
10
Иборра
11
Ракитич
29
Самперио
23
Карришу
70
Бакка
36
Ресио
30
Буонанотте
30
Буонанотте
36
Ресио
19
Эль-Араби
11
Рики
11
Рики
19
Эль-Араби
15
Диакате
9
Игало
9
Игало
15
Диакате
29
Самперио
5
Морено
5
Морено
29
Самперио
19
Рейес
23
Коке
23
Коке
19
Рейес
10
Иборра
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Иборра
Остались в запасе
Гранада
Севилья
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Главный тренер
Лукас Алькарас
10
Брайан Рабельо
ЦП
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Остались в запасе
10
Брайан Рабельо
ЦП
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Гранада - Севилья
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Лос Карменес
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