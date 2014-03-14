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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Гранада
Хетафе - Гранада: обзор матча 14 марта 2014
Хетафе
14.03.2014, пятница, 23:59
Испания. Примера, 28 тур
3 : 3
Завершен
Гранада
6'
Ч. Марика
39'
Л. Лопес
72'
А. Лафита
35'
Рики
62'
Ю. Эль-Араби
77'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Гранада
90'
Замена
Д. Бенитес
️️️️
Рики
Желтая карточка
Алексис
85'
Желтая карточка
П. Сарабия
84'
Желтая карточка
Х. Валера
82'
Вторая желтая
С. Эскудеро
80'
77'
ГОЛ! 3:3!
Ю. Эль-Араби
ГОЛ! 3:2!
А. Лафита
Пас отдал
П. Сарабия
72'
69'
Вторая желтая
М. Итурра
Замена
А. Лафита
️️️️
П. Леон
69'
62'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Б. Ангуло
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Колунга
61'
57'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
А. Ньом
53'
Желтая карточка
М. Итурра
Желтая карточка
Ч. Марика
53'
46'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
М. Перейра
39'
Желтая карточка
Д. Мурильо
ГОЛ! 2:1!
Л. Лопес
Пас отдал
Х. Гавилан
39'
35'
ГОЛ! 1:1!
Рики
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
С. Эскудеро
24'
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Д. Кастро
14'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Марика
Пас отдал
Д. Кастро
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
7
Мишель Перейра
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
11
Рики
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Хетафе
25
Жулио Сезар
ВР
3
Рафа
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
14
Хайме Гавилан
ЛП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
51
Ричард Боатенг
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
4-2-2-2
13
Кодина
18
Эскудеро
4
Алексис
17
Лопес
20
Валера
5
Москера
22
Родригес
17
Кастро
14
Леон
27
Колунга
19
Марика
4-1-3-2
2
Роберто
12
Ньом
92
Коефф
24
Мурильо
2
Ангуло
28
Фато
4
Рико
16
Итурра
7
Перейра
19
Эль-Араби
11
Рики
14
Леон
7
Лафита
7
Лафита
14
Леон
17
Кастро
14
Гавилан
14
Гавилан
17
Кастро
27
Колунга
7
Сарабия
7
Сарабия
27
Колунга
12
Ньом
20
Фулкье
20
Фулкье
12
Ньом
7
Перейра
30
Буонанотте
30
Буонанотте
7
Перейра
11
Рики
11
Бенитес
11
Бенитес
11
Рики
Остались в запасе
Хетафе
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
3
Рафа
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
Главный тренер
Космин Контра
51
Ричард Боатенг
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
3
Рафа
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
Остались в запасе
51
Ричард Боатенг
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Хетафе - Гранада
5
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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