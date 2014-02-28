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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Гранада
Атлетик - Гранада: обзор матча 28 февраля 2014
Атлетик
28.02.2014, пятница, 23:30
Испания. Примера, 26 тур
4 : 0
Завершен
Гранада
7'
А. Адурис
18'
А. Адурис
74'
А. Адурис (П)
80'
К. Гурпеги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Гранада
Замена
Г. Фернандес
️️️️
А. Адурис
85'
Замена
Э. Саборит
️️️️
М. Баленсиага
83'
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Эррера
80'
ГОЛ! 4:0!
К. Гурпеги
80'
76'
Замена
Р. Боатенг
️️️️
М. Перейра
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Адурис
74'
73'
Красная карточка
Д. Майнц
51'
Замена
Рики
️️️️
А. Ньом
47'
Желтая карточка
Я. Браими
25'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
М. Фато
ГОЛ! 2:0!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
А. Ираола
7'
2'
Желтая карточка
М. Фато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
36
Ресио
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
47
Франсиско Моранте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
51
Ричард Боатенг
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
11
Рики
ЦФ
3-5-1-1
1
Ирайсос
18
Баленсиага
14
Ляпорт
51
Ираола
21
Эррера
17
Рико
14
Сусаета
8
Итурраспе
18
Гурпеги
10
Муньяин
20
Адурис
4-1-4-1
2
Роберто
12
Ньом
92
Коефф
5
Майнц
2
Ангуло
28
Фато
7
Перейра
8
Браими
16
Итурра
36
Ресио
19
Эль-Араби
18
Баленсиага
4
Саборит
4
Саборит
18
Баленсиага
21
Эррера
18
де Маркос
18
де Маркос
21
Эррера
20
Адурис
9
Фернандес
9
Фернандес
20
Адурис
7
Перейра
51
Боатенг
51
Боатенг
7
Перейра
28
Фато
20
Фулкье
20
Фулкье
28
Фато
12
Ньом
11
Рики
11
Рики
12
Ньом
Остались в запасе
Атлетик
Гранада
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
47
Франсиско Моранте
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
30
Диего Буонанотте
АП
11
Дани Бенитес
ЛВ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
47
Франсиско Моранте
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
30
Диего Буонанотте
АП
11
Дани Бенитес
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Атлетик - Гранада
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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