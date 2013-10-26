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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Гранада
Эльче - Гранада: обзор матча 26 октября 2013
Эльче
26.10.2013, суббота, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Гранада
26'
М. Итурра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Гранада
89'
Желтая карточка
А. Ньом
85'
Замена
А. Коефф
️️️️
Я. Браими
Замена
А. Ньигес
️️️️
Х. Маркес
82'
79'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
М. Перейра
74'
Замена
Рики
️️️️
О. Игало
Замена
К. Санчес
️️️️
Р. Перес
74'
71'
Желтая карточка
Роберто
Замена
Р. Боаки
️️️️
Фидель
55'
Желтая карточка
Х. Маркес
30'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Итурра
Пас отдал
Ф. Рико
13'
Желтая карточка
М. Итурра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Серхио Мантекон
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Коро
АП
7
Ману
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Гранада
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
36
Ресио
ЦП
4
Фран Рико
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Эльче
25
Тоньо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
20
Давид Генерело
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
0
Адольфо Мартинес Ольмедо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
11
Рики
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-4-3
25
Эррера
4
Ботиа
18
Ломбан
22
Суарес
8
Мантекон
10
Хави Маркес
21
Перес
10
Хиль
10
Фидель
7
Ману
10
Коро
4-5-1
2
Роберто
20
Фулкье
5
Майнц
24
Мурильо
12
Ньом
4
Рико
16
Итурра
7
Перейра
36
Ресио
8
Браими
9
Игало
10
Хави Маркес
7
Ньигес
7
Ньигес
10
Хави Маркес
21
Перес
15
Санчес
15
Санчес
21
Перес
10
Фидель
22
Боаки
22
Боаки
10
Фидель
8
Браими
92
Коефф
92
Коефф
8
Браими
7
Перейра
2
Ангуло
2
Ангуло
7
Перейра
9
Игало
11
Рики
11
Рики
9
Игало
Остались в запасе
Эльче
Гранада
20
Давид Генерело
ЦП
25
Тоньо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
0
Адольфо Мартинес Ольмедо
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
30
Диего Буонанотте
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
20
Давид Генерело
ЦП
25
Тоньо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Остались в запасе
0
Адольфо Мартинес Ольмедо
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
30
Диего Буонанотте
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Эльче - Гранада
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Мартинес Валеро
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