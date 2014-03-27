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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Гранада
Атлетико - Гранада: обзор матча 27 марта 2014
Атлетико
27.03.2014, четверг, 01:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
63'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Гранада
78'
Замена
О. Игало
️️️️
А. Коефф
74'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Рики
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Вилья
70'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Х. Соса
63'
Замена
Диего
️️️️
А. Туран
60'
Замена
Х. Соса
️️️️
К. Родригес
56'
46'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Б. Ангуло
44'
Желтая карточка
Я. Браими
Желтая карточка
Габи
42'
39'
Желтая карточка
Д. Мурильо
29'
Желтая карточка
Б. Ангуло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
5
Тиагу
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
4
Фран Рико
ПП
11
Рики
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Коке
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
28
Мохаммед Фато
ОП
30
Диего Буонанотте
АП
9
Одион Игало
ЦФ
4-4-2
1
Куртуа
2
Инсуа
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
7
Родригес
66
Туран
5
Тиагу
14
Габи
19
Коста
7
Вилья
4-4-2
2
Роберто
12
Ньом
92
Коефф
24
Мурильо
2
Ангуло
4
Рико
16
Итурра
8
Браими
36
Ресио
19
Эль-Араби
11
Рики
7
Родригес
7
Соса
7
Соса
7
Родригес
66
Туран
10
Диего
10
Диего
66
Туран
7
Вилья
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Вилья
2
Ангуло
20
Фулкье
20
Фулкье
2
Ангуло
11
Рики
30
Буонанотте
30
Буонанотте
11
Рики
92
Коефф
9
Игало
9
Игало
92
Коефф
Остались в запасе
Атлетико
Гранада
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
11
Дани Бенитес
ЛВ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
11
Дани Бенитес
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Атлетико - Гранада
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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