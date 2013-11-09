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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Малага
Гранада - Малага: обзор матча 09 ноября 2013
Гранада
09.11.2013, суббота, 01:00
Испания. Примера, 13 тур
3 : 1
Завершен
Малага
48'
Ю. Эль-Араби
59'
Ю. Эль-Араби
77'
Ю. Эль-Араби
54'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Малага
88'
Желтая карточка
М. Ангелери
Замена
Рики
️️️️
Ю. Эль-Араби
86'
85'
Желтая карточка
Х. Гамес
81'
Замена
И. Камачо
️️️️
Саму
80'
Желтая карточка
С. Санчес
ГОЛ! 3:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Я. Браими
77'
Замена
М. Фато
️️️️
Х. Йебда
69'
Замена
Пити
️️️️
Д. Буонанотте
61'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Я. Браими
59'
54'
ГОЛ! 1:1!
Хуанми
Желтая карточка
Д. Буонанотте
53'
53'
Замена
Хуанми
️️️️
Ф. Олинга
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
48'
Желтая карточка
Я. Браими
44'
Желтая карточка
Х. Йебда
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
14
Саму
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
8
Фабрис Олинга
ЛФ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
10
Пити
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
11
Рики
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Бобли Андерсон
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
19
Бартоломей Павловски
РФ
4-4-1-1
2
Роберто
2
Ангуло
15
Диакате
24
Мурильо
20
Фулкье
16
Итурра
8
Йебда
8
Браими
4
Рико
30
Буонанотте
19
Эль-Араби
3-2-3-1-1
13
Кабальеро
20
Санчес
5
Антунеш
2
Ангелери
18
Гамес
19
Элизеу
10
Дардер
12
Тиссоне
14
Саму
20
Портильо
8
Олинга
8
Йебда
28
Фато
28
Фато
8
Йебда
30
Буонанотте
10
Пити
10
Пити
30
Буонанотте
19
Эль-Араби
11
Рики
11
Рики
19
Эль-Араби
14
Саму
4
Камачо
4
Камачо
14
Саму
8
Олинга
7
Хуанми
7
Хуанми
8
Олинга
Остались в запасе
Гранада
Малага
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
7
Мишель Перейра
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
12
Бобли Андерсон
ЦП
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
19
Бартоломей Павловски
РФ
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
7
Мишель Перейра
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Остались в запасе
12
Бобли Андерсон
ЦП
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
19
Бартоломей Павловски
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Гранада - Малага
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Лос Карменес
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