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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эльче
Гранада - Эльче: обзор матча 22 марта 2014
Гранада
22.03.2014, суббота, 19:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Эльче
63'
Я. Браими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эльче
86'
Желтая карточка
Фидель
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Рики
83'
80'
Желтая карточка
Р. Боаки
77'
Замена
Р. Боаки
️️️️
Ч. Дин Л'Ансон
74'
Желтая карточка
К. Санчес
74'
Замена
Фидель
️️️️
Ману
71'
Вторая желтая
К. Сэпунару
ГОЛ! 1:0!
Я. Браими
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
63'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
М. Фато
60'
57'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
К. Хиль
Желтая карточка
Ф. Рико
47'
13'
Желтая карточка
К. Сэпунару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
36
Ресио
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
26
Чарли Дин Л'Ансон
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
7
Ману
АП
10
Коро
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Эльче
25
Тоньо
ВР
10
Гарри Родригеш
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
8
Серхио Мантекон
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
4-1-3-2
2
Роберто
2
Ангуло
92
Коефф
24
Мурильо
12
Ньом
28
Фато
36
Ресио
8
Браими
4
Рико
11
Рики
19
Эль-Араби
4-4-2
25
Эррера
22
Суарес
22
Сэпунару
18
Пелегрин
26
Дин Л'Ансон
10
Хиль
15
Санчес
5
Ривера
10
Хави Маркес
7
Ману
10
Коро
11
Рики
20
Фулкье
20
Фулкье
11
Рики
28
Фато
30
Буонанотте
30
Буонанотте
28
Фато
28
Фато
9
Игало
9
Игало
28
Фато
10
Хиль
10
Родригеш
10
Родригеш
10
Хиль
7
Ману
10
Фидель
10
Фидель
7
Ману
26
Дин Л'Ансон
22
Боаки
22
Боаки
26
Дин Л'Ансон
Остались в запасе
Гранада
Эльче
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Тоньо
ВР
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Остались в запасе
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Тоньо
ВР
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Гранада - Эльче
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Лос Карменес
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