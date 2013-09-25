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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Валенсия
Гранада - Валенсия: обзор матча 25 сентября 2013
Гранада
25.09.2013, среда, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
90+4'
Жонас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Валенсия
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Жонас
Пас отдал
С. Каналес
Замена
А. Гарсия
️️️️
М. Перейра
85'
Замена
О. Игало
️️️️
Д. Буонанотте
81'
74'
Замена
С. Фегули
️️️️
Ф. Картабия
72'
Замена
С. Каналес
️️️️
Э. Поштига
Замена
Рики
️️️️
Ю. Эль-Араби
69'
65'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Д. Пабон
Желтая карточка
Б. Ангуло
58'
Желтая карточка
М. Перейра
54'
Желтая карточка
А. Ньом
33'
Желтая карточка
Д. Буонанотте
32'
29'
Желтая карточка
Жонас
18'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
8
Хассан Йебда
ЦП
4
Фран Рико
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Софиан Фегули
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
4-4-1-1
2
Роберто
2
Ангуло
15
Диакате
24
Мурильо
12
Ньом
36
Ресио
8
Браими
7
Перейра
16
Итурра
30
Буонанотте
19
Эль-Араби
3-3-1-3
25
Алвес
22
Матье
4
Руис
27
Перейра
11
Банега
18
Гуардадо
18
Фуэго
10
Картабия
17
Жонас
9
Поштига
11
Пабон
7
Перейра
18
Гарсия
18
Гарсия
7
Перейра
30
Буонанотте
9
Игало
9
Игало
30
Буонанотте
19
Эль-Араби
11
Рики
11
Рики
19
Эль-Араби
10
Картабия
8
Фегули
8
Фегули
10
Картабия
11
Пабон
24
Бернат
24
Бернат
11
Пабон
9
Поштига
20
Каналес
20
Каналес
9
Поштига
Остались в запасе
Гранада
Валенсия
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
8
Хассан Йебда
ЦП
4
Фран Рико
ПП
Главный тренер
Лукас Алькарас
1
Хауме
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
8
Хассан Йебда
ЦП
4
Фран Рико
ПП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Гранада - Валенсия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Лос Карменес
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