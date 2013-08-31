Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Гранада
Сельта - Гранада: обзор матча 31 августа 2013
Сельта
31.08.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
29'
Рафинья
62'
Пити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Гранада
Замена
Л. Мадинда
️️️️
А. Фернандес
87'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Нолито
82'
Желтая карточка
А. Фонтас
77'
76'
Желтая карточка
Ф. Рико
75'
Замена
Х. Йебда
️️️️
Пити
72'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Я. Браими
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Рафинья
65'
62'
ГОЛ! 1:1!
Пити
Пас отдал
Б. Ангуло
55'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Д. Бенитес
43'
Желтая карточка
Д. Бенитес
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
12
Рафинья
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Тони
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
8
Ясин Браими
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Пити
ЦП
4
Фран Рико
ПП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
33
Хави Рей
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
18
Давид Родригес
ЦФ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
28
Мохаммед Фато
ОП
8
Хассан Йебда
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-3-3
13
Родригес
18
Ортенече
3
Фонтас
4
Костас
22
Мальо
17
Фернандес
12
Рафинья
14
Лопес
3
Нолито
19
Шарлес
10
Тони
4-4-1-1
2
Роберто
12
Ньом
15
Диакате
5
Майнц
2
Ангуло
4
Рико
16
Итурра
10
Пити
8
Браими
11
Бенитес
11
Рики
12
Рафинья
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
12
Рафинья
17
Фернандес
8
Мадинда
8
Мадинда
17
Фернандес
3
Нолито
18
Родригес
18
Родригес
3
Нолито
8
Браими
18
Гарсия
18
Гарсия
8
Браими
10
Пити
8
Йебда
8
Йебда
10
Пити
11
Бенитес
30
Буонанотте
30
Буонанотте
11
Бенитес
Остались в запасе
Сельта
Гранада
33
Хави Рей
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
33
Хави Рей
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Сельта - Гранада
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Гранада
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+