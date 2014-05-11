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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Альмерия
Гранада - Альмерия: обзор матча 11 мая 2014
Гранада
11.05.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 2
Завершен
Альмерия
19'
Верса (П)
83'
Верса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Альмерия
83'
Замена
Мане
️️️️
О. Диас
83'
ГОЛ! 0:2!
Верса
Красная карточка
Д. Мурильо
82'
72'
Замена
Р. Азиз
️️️️
Верса
70'
Желтая карточка
Рафита
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Рики
69'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
А. Ньом
69'
Замена
О. Игало
️️️️
М. Итурра
59'
54'
Замена
Родри
️️️️
Д. Зонго
Желтая карточка
Т. Илори
48'
45'
Желтая карточка
М. Торсильери
Желтая карточка
М. Итурра
25'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Верса
Желтая карточка
Ф. Рико
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Пити
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
4
Фран Рико
ПП
11
Рики
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
20
Рафита
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
12
Верса
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Гранада
2
Роберто
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
30
Диего Буонанотте
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Родри
ЦФ
4-4-2
1
Карнезис
2
Ангуло
24
Мурильо
4
Илори
12
Ньом
16
Итурра
10
Пити
8
Браими
4
Рико
19
Эль-Араби
11
Рики
3-2-2-1-1
1
Эстебан
6
Торсильери
4
Фран Велес
5
Трухильо
22
Видаль
16
Дюбарбье
12
Верса
19
Зонго
15
Корона
7
Диас
12
Ньом
20
Фулкье
20
Фулкье
12
Ньом
11
Рики
30
Буонанотте
30
Буонанотте
11
Рики
16
Итурра
9
Игало
9
Игало
16
Итурра
7
Диас
2
Мане
2
Мане
7
Диас
12
Верса
12
Азиз
12
Азиз
12
Верса
19
Зонго
15
Родри
15
Родри
19
Зонго
Остались в запасе
Гранада
Альмерия
92
Александр Коефф
ЦЗ
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Главный тренер
Лукас Алькарас
23
Хулиан
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Гранада - Альмерия
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Лос Карменес
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