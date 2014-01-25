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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Гранада
Реал - Гранада: обзор матча 25 января 2014
Реал
25.01.2014, суббота, 19:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
56'
К. Роналду
72'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Гранада
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
А. Ди Мария
83'
81'
Замена
А. Коефф
️️️️
Д. Мурильо
80'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Пити
Замена
Иско
️️️️
К. Бензема
75'
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Марсело
72'
69'
Замена
М. Перейра
️️️️
Ресио
Желтая карточка
А. Ди Мария
64'
61'
Желтая карточка
М. Итурра
Желтая карточка
Л. Модрич
59'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
56'
Желтая карточка
К. Бензема
53'
Замена
Хесе
️️️️
Г. Бэйл
46'
Желтая карточка
С. Рамос
16'
8'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
5
Диего Майнц
(К)
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
19
Юссеф Эль-Араби
ЛВ
28
Мохаммед Фато
ОП
16
Мануэль Итурра
ОП
36
Ресио
ЦП
8
Ясин Браими
ПВ
10
Пити
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
0
Адольфо Мартинес Ольмедо
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
11
Рики
ЦФ
4-2-2-2
13
Лопес
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
14
Карвахаль
10
Модрич
3
Алонсо
18
Бэйл
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-2-1-2-1
2
Роберто
12
Ньом
24
Мурильо
5
Майнц
2
Ангуло
28
Фато
16
Итурра
36
Ресио
8
Браими
19
Эль-Араби
10
Пити
11
Ди Мария
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
11
Ди Мария
9
Бензема
22
Иско
22
Иско
9
Бензема
18
Бэйл
10
Хесе
10
Хесе
18
Бэйл
24
Мурильо
92
Коефф
92
Коефф
24
Мурильо
36
Ресио
7
Перейра
7
Перейра
36
Ресио
10
Пити
30
Буонанотте
30
Буонанотте
10
Пити
Остались в запасе
Реал
Гранада
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
0
Адольфо Мартинес Ольмедо
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
0
Адольфо Мартинес Ольмедо
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Реал - Гранада
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 18:55 (прямая)
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