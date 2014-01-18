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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Осасуна
Гранада - Осасуна: обзор матча 18 января 2014
Гранада
18.01.2014, суббота, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Осасуна
88'
Замена
Ойер
️️️️
О. Риера
82'
Замена
К. Акунья
️️️️
М. Де лас Куэвас
79'
Желтая карточка
А. Аррибас
73'
Желтая карточка
Лоло
Замена
Рики
️️️️
Ю. Эль-Араби
69'
66'
Замена
Р. Торрес
️️️️
А. Сехудо
Желтая карточка
Ф. Рико
35'
24'
Желтая карточка
М. Бертран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Пити
ЦП
36
Ресио
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
7
Мишель Перейра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
11
Рики
ЦФ
Осасуна
26
Андер Кантеро
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Карлос Акунья
ЦФ
4-5-1
2
Роберто
2
Ангуло
24
Мурильо
5
Майнц
12
Ньом
16
Итурра
10
Пити
36
Ресио
8
Браими
4
Рико
19
Эль-Араби
4-1-3-1-1
13
Риесго
2
Бертран
14
Аррибас
4
Лотье
2
Дамиа
33
Сильва
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
8
Лоло
23
Арментерос
21
Риера
19
Эль-Араби
11
Рики
11
Рики
19
Эль-Араби
21
Риера
6
Ойер
6
Ойер
21
Риера
16
Сехудо
10
Торрес
10
Торрес
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
7
Акунья
7
Акунья
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Гранада
Осасуна
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
11
Дани Бенитес
ЛВ
Главный тренер
Лукас Алькарас
26
Андер Кантеро
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
11
Дани Бенитес
ЛВ
Остались в запасе
26
Андер Кантеро
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Гранада - Осасуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Лос Карменес
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