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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Гранада
Реал Сосьедад - Гранада: обзор матча 05 мая 2014
Реал Сосьедад
05.05.2014, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 36 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
78'
К. Вела
90+3'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Гранада
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
О. Игало
Пас отдал
Д. Мурильо
82'
Замена
О. Игало
️️️️
А. Ньом
82'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
М. Итурра
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Р. Пардо
82'
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
А. де ла Белья
78'
Замена
И. Агиррече
️️️️
А. Гризманн
74'
73'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Рики
Замена
Г. Кастро
️️️️
Х. Сеферович
67'
58'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Красная карточка
М. Гонсалес
56'
55'
Вторая желтая
Ресио
48'
Желтая карточка
Ресио
43'
Желтая карточка
Рики
Желтая карточка
Х. Сеферович
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
10
Пити
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
30
Диего Буонанотте
АП
9
Одион Игало
ЦФ
4-2-1-3
1
Браво
26
Мартинес
3
де ла Белья
19
Мартинес
3
Гонсалес
5
Бергара
14
Пардо
20
Каналес
7
Гризманн
10
Вела
9
Сеферович
4-4-2
1
Карнезис
12
Ньом
24
Мурильо
4
Илори
2
Ангуло
4
Рико
10
Пити
16
Итурра
36
Ресио
11
Рики
19
Эль-Араби
9
Сеферович
5
Кастро
5
Кастро
9
Сеферович
14
Пардо
6
Элустондо
6
Элустондо
14
Пардо
7
Гризманн
9
Агиррече
9
Агиррече
7
Гризманн
16
Итурра
20
Фулкье
20
Фулкье
16
Итурра
11
Рики
30
Буонанотте
30
Буонанотте
11
Рики
12
Ньом
9
Игало
9
Игало
12
Ньом
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Гранада
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
92
Александр Коефф
ЦЗ
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Реал Сосьедад - Гранада
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Реале Арена
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