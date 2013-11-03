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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Гранада
Леванте - Гранада: обзор матча 03 ноября 2013
Леванте
03.11.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Гранада
90+1'
Пити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Гранада
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Пити
86'
Желтая карточка
П. Диакате
78'
Замена
Пити
️️️️
Д. Буонанотте
Замена
Э. Нонг
️️️️
Р. Гарсия
76'
70'
Желтая карточка
Б. Ангуло
Замена
С. Пинту
️️️️
П. Диоп
69'
65'
Желтая карточка
Д. Мурильо
64'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
А. Ньом
60'
Замена
Я. Браими
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
Р. Гарсия
52'
Желтая карточка
П. Лопес
52'
Замена
А. Иваншиц
️️️️
К. Лелль
46'
Пенальти не реализован!
Н. Эль-Жар
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
36
Ресио
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
6
Реми Гомис
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
3
Элойс Нонг
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Пити
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
11
Рики
ЦФ
3-3-1-2
1
Навас
4
Наварро
26
Винтра
16
Эль-Адуа
12
Хуанфран
18
Диоп
19
Лопес
14
Гарсия
90
Диавара
25
Эль-Жар
4-4-1-1
2
Роберто
12
Ньом
24
Мурильо
15
Диакате
2
Ангуло
4
Рико
36
Ресио
16
Итурра
7
Перейра
30
Буонанотте
19
Эль-Араби
14
Гарсия
3
Нонг
3
Нонг
14
Гарсия
18
Диоп
18
Пинту
18
Пинту
18
Диоп
22
Лелль
23
Иваншиц
23
Иваншиц
22
Лелль
12
Ньом
20
Фулкье
20
Фулкье
12
Ньом
30
Буонанотте
10
Пити
10
Пити
30
Буонанотте
7
Перейра
8
Браими
8
Браими
7
Перейра
Остались в запасе
Леванте
Гранада
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
6
Реми Гомис
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
8
Хассан Йебда
ЦП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
6
Реми Гомис
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
8
Хассан Йебда
ЦП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Леванте - Гранада
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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