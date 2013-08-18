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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Гранада
Осасуна - Гранада: обзор матча 18 августа 2013
Осасуна
18.08.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Гранада
58'
Ф. Пуньяль
38'
Ю. Эль-Араби
45+2'
Х. Йебда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Гранада
90'
+3
Желтая карточка
А. Ньом
88'
Замена
Ф. Рико
️️️️
Пити
86'
Замена
М. Фато
️️️️
Я. Браими
77'
Желтая карточка
Роберто
Замена
О. Риера
️️️️
Х. Нуньес
66'
65'
Пенальти не реализован!
Пити
58'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Д. Бенитес
ГОЛ! 1:2!
Ф. Пуньяль
Пас отдал
Сиси
58'
49'
Желтая карточка
Пити
Замена
Ойер
️️️️
Р. Лоэ
46'
Замена
Сиси
️️️️
А. Сехудо
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Х. Йебда
Пас отдал
Д. Бенитес
38'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Я. Браими
32'
Желтая карточка
Х. Йебда
Желтая карточка
Р. Лоэ
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
10
Хосе Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
10
Пити
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
6
Ойер
ОП
11
Сиси
АП
10
Роберто Торрес
АП
18
Мануэль
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
28
Мохаммед Фато
ОП
30
Диего Буонанотте
АП
4
Фран Рико
ПП
7
Карлос Аранда
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Андрес
3
Ориоль
4
Лотье
14
Аррибас
2
Бертран
24
Лоэ
10
Пуньяль
10
Де лас Куэвас
16
Сехудо
23
Арментерос
10
Нуньес
4-4-1-1
2
Роберто
12
Ньом
24
Мурильо
15
Диакате
2
Ангуло
8
Браими
10
Пити
8
Йебда
16
Итурра
11
Бенитес
19
Эль-Араби
24
Лоэ
6
Ойер
6
Ойер
24
Лоэ
16
Сехудо
11
Сиси
11
Сиси
16
Сехудо
10
Нуньес
21
Риера
21
Риера
10
Нуньес
11
Бенитес
18
Гарсия
18
Гарсия
11
Бенитес
8
Браими
28
Фато
28
Фато
8
Браими
10
Пити
4
Рико
4
Рико
10
Пити
Остались в запасе
Осасуна
Гранада
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
30
Диего Буонанотте
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
10
Роберто Торрес
АП
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
30
Диего Буонанотте
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Осасуна - Гранада
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эль Садар
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