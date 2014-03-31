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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Леванте
Гранада - Леванте: обзор матча 31 марта 2014
Гранада
31.03.2014, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 2
Завершен
Леванте
48'
Д. Наварро
88'
П. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Леванте
90'
+4
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Д. Мурильо
90'
+4
88'
ГОЛ! 0:2!
П. Лопес
Пас отдал
П. Бабакар Диавара
87'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Д. Баррал
Замена
О. Игало
️️️️
Ю. Эль-Араби
83'
77'
Замена
Э. Родас
️️️️
А. Иваншиц
Замена
Пити
️️️️
А. Ньом
70'
67'
Замена
П. Лопес
️️️️
Р. Гарсия
61'
Желтая карточка
Д. Баррал
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Ресио
61'
55'
Желтая карточка
Д. Наварро
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Наварро
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
43'
21'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
4
Фран Рико
ПП
11
Рики
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
10
Пити
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-4-2
2
Роберто
2
Ангуло
92
Коефф
24
Мурильо
12
Ньом
36
Ресио
16
Итурра
8
Браими
4
Рико
19
Эль-Араби
11
Рики
4-2-2-2
1
Навас
4
Наварро
26
Винтра
16
Эль-Адуа
12
Хуанфран
23
Симао
23
Иваншиц
16
Риос
14
Гарсия
11
Касадесус
18
Баррал
12
Ньом
10
Пити
10
Пити
12
Ньом
36
Ресио
30
Буонанотте
30
Буонанотте
36
Ресио
19
Эль-Араби
9
Игало
9
Игало
19
Эль-Араби
23
Иваншиц
5
Родас
5
Родас
23
Иваншиц
14
Гарсия
19
Лопес
19
Лопес
14
Гарсия
18
Баррал
90
Диавара
90
Диавара
18
Баррал
Остались в запасе
Гранада
Леванте
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Главный тренер
Лукас Алькарас
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Гранада - Леванте
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Лос Карменес
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