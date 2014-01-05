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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Гранада
Альмерия - Гранада: обзор матча 05 января 2014
Альмерия
05.01.2014, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 18 тур
3 : 0
Завершен
Гранада
14'
С. Дюбарбье
28'
Верса (П)
80'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Гранада
Замена
Сусо
️️️️
Ф. Сориано
87'
Замена
Корона
️️️️
Верса
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Видаль
Пас отдал
Ф. Сориано
80'
Замена
Д. Зонго
️️️️
О. Диас
71'
Желтая карточка
Р. Азиз
70'
58'
Замена
Ресио
️️️️
Х. Йебда
53'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
П. Диакате
46'
Замена
Рики
️️️️
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
Верса
42'
Желтая карточка
Ф. Сориано
36'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Верса
28'
27'
Желтая карточка
Ф. Рико
25'
Желтая карточка
П. Диакате
ГОЛ! 1:0!
С. Дюбарбье
Пас отдал
А. Видаль
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Верса
ЦП
7
Оскар Диас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Пити
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
14
Маркос Тебар
ОП
15
Корона
АП
10
Сусо
ПВ
Гранада
23
Столе Димитриевски
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
11
Рики
ЦФ
3-2-4-1
1
Эстебан
22
Видаль
6
Торсильери
5
Трухильо
16
Дюбарбье
20
Рафита
7
Барбоза
23
Сориано
12
Верса
12
Азиз
7
Диас
4-5-1
1
Карнезис
12
Ньом
15
Диакате
5
Майнц
20
Фулкье
4
Рико
10
Пити
8
Браими
8
Йебда
16
Итурра
19
Эль-Араби
7
Диас
19
Зонго
19
Зонго
7
Диас
12
Верса
15
Корона
15
Корона
12
Верса
23
Сориано
10
Сусо
10
Сусо
23
Сориано
8
Йебда
36
Ресио
36
Ресио
8
Йебда
15
Диакате
30
Буонанотте
30
Буонанотте
15
Диакате
19
Эль-Араби
11
Рики
11
Рики
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Альмерия
Гранада
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
Главный тренер
Франсиско Родригес
92
Александр Коефф
ЦЗ
23
Столе Димитриевски
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
23
Столе Димитриевски
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Альмерия - Гранада
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Медитерранео
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