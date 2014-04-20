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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Гранада
Севилья - Гранада: обзор матча 20 апреля 2014
Севилья
20.04.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 34 тур
4 : 0
Завершен
Гранада
14'
Д. Майнц (АГ)
51'
К. Гамейро
58'
С. Мбиа
68'
Витоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Гранада
Желтая карточка
Ф. Наварро
80'
78'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
А. Ньом
Замена
П. Троховски
️️️️
И. Ракитич
78'
74'
Замена
О. Игало
️️️️
Пити
Замена
Х. Самперио
️️️️
Витоло
74'
ГОЛ! 4:0!
Витоло
68'
Замена
К. Бакка
️️️️
К. Гамейро
66'
ГОЛ! 3:0!
С. Мбиа
Пас отдал
К. Гамейро
58'
54'
Замена
К. Браво
️️️️
Ресио
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
51'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Майнц
14'
Желтая карточка
Д. Карришу
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
36
Ресио
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Севилья
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Гранада
23
Столе Димитриевски
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
33
Кристиан Браво
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
9
Одион Игало
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-3-2-1
34
Бету
3
Наварро
17
Фасио
2
Пареха
23
Коке
25
Мбиа
11
Ракитич
23
Карришу
7
Витоло
22
Марин
9
Гамейро
3-2-4-1
1
Карнезис
92
Коефф
5
Майнц
4
Илори
12
Ньом
2
Ангуло
36
Ресио
16
Итурра
8
Браими
10
Пити
19
Эль-Араби
7
Витоло
29
Самперио
29
Самперио
7
Витоло
11
Ракитич
15
Троховски
15
Троховски
11
Ракитич
9
Гамейро
70
Бакка
70
Бакка
9
Гамейро
36
Ресио
33
Браво
33
Браво
36
Ресио
12
Ньом
20
Фулкье
20
Фулкье
12
Ньом
10
Пити
9
Игало
9
Игало
10
Пити
Остались в запасе
Севилья
Гранада
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Столе Димитриевски
ВР
28
Мохаммед Фато
ОП
30
Диего Буонанотте
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Остались в запасе
23
Столе Димитриевски
ВР
28
Мохаммед Фато
ОП
30
Диего Буонанотте
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Севилья - Гранада
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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