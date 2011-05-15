Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Матиас Фрицлер
Статистика
Матиас Фрицлер - статистика
Завершил карьеру
23 августа 1986 (40)
#33 | Полузащитник
179 см
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эркулес
24
0
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2 : 1
15.05.2011
Эркулес
83' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эркулес
2 : 2
11.05.2011
Мальорка
46' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
3 : 1
01.05.2011
Эркулес
1' - 66'
63'
66'
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 1
17.04.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Эркулес
0 : 0
10.04.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эркулес
0 : 4
20.03.2011
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал
2 : 0
12.03.2011
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эркулес
1 : 2
06.03.2011
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1 : 0
02.03.2011
Эркулес
1' - 79'
Испания. Примера, 25 тур
Эркулес
0 : 0
27.02.2011
Хетафе
77' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Валенсия
2 : 0
06.02.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эркулес
0 : 3
29.01.2011
Барселона
1' - 68'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
3 : 0
24.01.2011
Эркулес
1' - 61'
17'
Испания. Примера, 19 тур
Спортинг
2 : 0
15.01.2011
Эркулес
1' - 46'
Испания. Примера, 18 тур
Эркулес
4 : 1
10.01.2011
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
3 : 0
03.01.2011
Эркулес
1' - 56'
25'
Испания. Примера, 16 тур
Расинг
0 : 0
20.12.2010
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 0
06.12.2010
Эркулес
1' - 54'
39'
Испания. Примера, 13 тур
Эркулес
3 : 1
28.11.2010
Леванте
70' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
3 : 0
21.11.2010
Эркулес
1' - 74'
Испания. Примера, 11 тур
Эркулес
2 : 1
14.11.2010
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
3 : 0
07.11.2010
Эркулес
1' - 90'
48'
Испания. Примера, 9 тур
Эркулес
1 : 3
30.10.2010
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Альмерия
1 : 1
24.10.2010
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эркулес
2 : 2
18.10.2010
Вильярреал
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 5 тур
Эркулес
2 : 0
26.09.2010
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Сарагоса
0 : 0
22.09.2010
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эркулес
1 : 2
19.09.2010
Валенсия
1' - 46'
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
0 : 2
11.09.2010
Эркулес
1' - 90'
Главные новости
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
4
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
Вчера, 22:01
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+