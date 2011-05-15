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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эркулес
Атлетико - Эркулес: обзор матча 15 мая 2011
Атлетико
15.05.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Эркулес
2'
А. Домингес
71'
Х. Антонио Рейес
67'
Д. Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эркулес
Желтая карточка
Х.
Замена
А. Ногуера
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
М. Фрицлер
️️️️
Ф. Фаринос
Замена
Элиас
️️️️
Коке
Замена
П. Ассунсао
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
А. Пас-Крус
ГОЛ! 2:1!
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 1:1!
Д. Трезеге
Пас отдал
Ф. Фаринос
Желтая карточка
Х. Пулидо
Пенальти не реализован!
Д. Трезеге
19'
Желтая карточка
Д. Кортес
ГОЛ! 1:0!
А. Домингес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
3
Хуанра
ПЗ
15
Франциско Фаринос
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Атлетико
12
Пауло Ассунсао
ЦП
7
Элиас
ЦП
51
Альберто Ногуера
ЦФ
Эркулес
33
Матиас Фрицлер
ЦП
3-2-3-1
43
Де Хеа
4
Суарес
18
Домингес
5
Пулидо
16
Луис
20
Хуанфран
6
Коке
19
Рейес
5
Тиагу
10
Агуэро
3-2-1-1-2
22
Велтхуйзен
21
Кортес
3
Памаро
5
Пас-Крус
3
Хуанра
16
Пенья
15
Фаринос
8
Гомеш
7
Трезеге
9
Портильо
19
Рейес
51
Ногуера
51
Ногуера
19
Рейес
5
Тиагу
12
Ассунсао
12
Ассунсао
5
Тиагу
6
Коке
7
Элиас
7
Элиас
6
Коке
15
Фаринос
33
Фрицлер
33
Фрицлер
15
Фаринос
Остались в запасе
Атлетико
Эркулес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетико - Эркулес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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