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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Эркулес
Эспаньол - Эркулес: обзор матча 21 ноября 2010
Эспаньол
21.11.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
3 : 0
Завершен
Эркулес
15'
Х. Верду
81'
П. Освальдо (П)
90'
Л. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Эркулес
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Гарсия
Замена
А. Васкес
️️️️
П. Освальдо
Замена
У. Альба
️️️️
Н. Вальдес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Освальдо
Красная карточка
Х. Калатайуд
Замена
И. Кристиан
️️️️
М. Фрицлер
Замена
С. Гарсия
️️️️
Х. Верду
Замена
Тоте
️️️️
Д. Кортес
Желтая карточка
П. Освальдо
Замена
Х. Датоло
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
Л. Гарсия
Желтая карточка
Н. Вальдес
Желтая карточка
Х. Маркес
ГОЛ! 1:0!
Х. Верду
Пас отдал
П. Освальдо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
33
Матиас Фрицлер
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Эркулес
13
Унаи Альба
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
8
Идальго Кристиан
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
10
Тоте
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
3-3-2-2
13
Камени
12
Вила
18
Форлин
5
Амат
15
Баэна
10
Хави Маркес
21
Лопес
25
Верду
10
Луис Гарсия
10
Освальдо
7
Кальехон
3-2-1-2-2
1
Калатайуд
17
Фемения
80
Родри
3
Памаро
21
Кортес
2
Пульхац
33
Фрицлер
8
Гомеш
22
Томер
7
Трезеге
16
Вальдес
7
Кальехон
23
Датоло
23
Датоло
7
Кальехон
25
Верду
9
Гарсия
9
Гарсия
25
Верду
10
Освальдо
9
Васкес
9
Васкес
10
Освальдо
16
Вальдес
13
Альба
13
Альба
16
Вальдес
33
Фрицлер
8
Кристиан
8
Кристиан
33
Фрицлер
21
Кортес
10
Тоте
10
Тоте
21
Кортес
Остались в запасе
Эспаньол
Эркулес
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
Остались в запасе
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эспаньол - Эркулес
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Стейдж Фронт
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