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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эркулес
Осасуна - Эркулес: обзор матча 07 ноября 2010
Осасуна
07.11.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 10 тур
3 : 0
Завершен
Эркулес
40'
Н. Монреаль
56'
Лоло
90'
К. Вадоч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Эркулес
Замена
К. Сола
️️️️
К. Аранда
ГОЛ! 3:0!
К. Вадоч
Пас отдал
Х. Кальеха
Замена
Х. Кальеха
️️️️
М. Шоджаеи
Замена
Х. Портильо
️️️️
К. Фемения
Замена
К. Вадоч
️️️️
Ф. Сориано
Замена
О. Томер
️️️️
А. Агилар
Замена
И. Кристиан
️️️️
Т. Гомеш
Желтая карточка
Ф. Пенья
ГОЛ! 2:0!
Лоло
Пас отдал
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
М. Фрицлер
Желтая карточка
М. Шоджаеи
ГОЛ! 1:0!
Н. Монреаль
Пас отдал
К. Аранда
Желтая карточка
Н. Памаро
Желтая карточка
К. Пульхац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Джавад Некунам
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
3
Хуанра
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
21
Абель Агилар
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
7
Давид Трезеге
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
8
Идальго Кристиан
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
4-4-1-1
1
Рикарду
2
Дамиа
18
Монреаль
4
Фланьо
20
Хуанфран
6
Некунам
10
Пуньяль
8
Лоло
23
Сориано
8
Шоджаеи
7
Аранда
3-2-3-1-1
1
Калатайуд
17
Фемения
80
Родри
3
Памаро
3
Хуанра
16
Пенья
21
Агилар
33
Фрицлер
87
Дренте
8
Гомеш
7
Трезеге
8
Шоджаеи
11
Кальеха
11
Кальеха
8
Шоджаеи
23
Сориано
32
Вадоч
32
Вадоч
23
Сориано
7
Аранда
9
Сола
9
Сола
7
Аранда
21
Агилар
22
Томер
22
Томер
21
Агилар
8
Гомеш
8
Кристиан
8
Кристиан
8
Гомеш
17
Фемения
9
Портильо
9
Портильо
17
Фемения
Остались в запасе
Осасуна
Эркулес
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
7
Франсиско Руфете
ПВ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
16
Деян Лекич
ЦФ
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
7
Франсиско Руфете
ПВ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Осасуна - Эркулес
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Эль Садар
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