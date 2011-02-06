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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эркулес
Валенсия - Эркулес: обзор матча 06 февраля 2011
Валенсия
06.02.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 0
Завершен
Эркулес
43'
А. Адурис
53'
Т. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эркулес
Замена
Хоакин
️️️️
Э. Банега
Замена
Ж. Альба
️️️️
А. Адурис
Замена
Иско
️️️️
А. Домингес
Замена
Ф. Руфете
️️️️
О. Томер
Замена
Р. Дренте
️️️️
А. Агилар
Травма
М. Станкявичус
ГОЛ! 2:0!
Т. Коста
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
Р. Сольдадо
Замена
Т. Гомеш
️️️️
Ф. Пенья
Желтая карточка
О. Томер
Желтая карточка
А. Домингес
Желтая карточка
Родри
Желтая карточка
Д. Наварро
Желтая карточка
Э. Банега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЛП
11
Эвер Банега
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
3
Хуанра
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
10
Тоте
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ПВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Валенсия
8
Айосе Сауль
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
15
Франциско Фаринос
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
4-4-2
13
Гуаита
22
Матье
4
Наварро
18
Станкявичус
2
Бруно
10
Домингес
5
Топал
8
Коста
11
Банега
20
Адурис
9
Сольдадо
3-2-2-2-1
1
Калатайуд
17
Фемения
3
Хуанра
80
Родри
21
Кортес
16
Пенья
10
Тоте
21
Агилар
33
Фрицлер
22
Томер
16
Вальдес
20
Адурис
18
Альба
18
Альба
20
Адурис
10
Домингес
22
Иско
22
Иско
10
Домингес
11
Банега
17
Хоакин
17
Хоакин
11
Банега
21
Агилар
87
Дренте
87
Дренте
21
Агилар
16
Пенья
8
Гомеш
8
Гомеш
16
Пенья
22
Томер
7
Руфете
7
Руфете
22
Томер
Остались в запасе
Валенсия
Эркулес
8
Айосе Сауль
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Пит Велтхуйзен
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
15
Франциско Фаринос
ЦП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Остались в запасе
8
Айосе Сауль
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
15
Франциско Фаринос
ЦП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Эркулес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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