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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Реал Сосьедад
Эркулес - Реал Сосьедад: обзор матча 14 ноября 2010
Эркулес
14.11.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
47'
Д. Трезеге
52'
Р. Дренте
16'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Реал Сосьедад
Замена
О. Томер
️️️️
Р. Дренте
Замена
Р. Тамудо
️️️️
А. Гризманн
Замена
И. Кристиан
️️️️
К. Фемения
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
М. Аранбуру
Замена
Тоте
️️️️
Н. Вальдес
ГОЛ! 2:1!
Р. Дренте
Желтая карточка
М. Гонсалес
ГОЛ! 1:1!
Д. Трезеге
Желтая карточка
Г. Элустондо
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Желтая карточка
Н. Вальдес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
7
Давид Трезеге
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Эркулес
13
Унаи Альба
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
8
Тиагу Гомеш
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
10
Тоте
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
3-2-3-2
1
Калатайуд
17
Фемения
80
Родри
3
Памаро
16
Пенья
21
Кортес
87
Дренте
21
Агилар
33
Фрицлер
16
Вальдес
7
Трезеге
4-4-2
1
Браво
15
Ансотеги
3
Гонсалес
19
Мартинес
3
де ла Белья
11
Аранбуру
19
Ривас
6
Элустондо
10
Прието
7
Гризманн
12
Льоренте
87
Дренте
22
Томер
22
Томер
87
Дренте
17
Фемения
8
Кристиан
8
Кристиан
17
Фемения
16
Вальдес
10
Тоте
10
Тоте
16
Вальдес
11
Аранбуру
8
Сарпонг
8
Сарпонг
11
Аранбуру
7
Гризманн
23
Тамудо
23
Тамудо
7
Гризманн
Остались в запасе
Эркулес
Реал Сосьедад
13
Унаи Альба
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
8
Тиагу Гомеш
АП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
13
Унаи Альба
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
8
Тиагу Гомеш
АП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Эркулес - Реал Сосьедад
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Хосе Рико Перес
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