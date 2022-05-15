Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Харун Текин - статистика

Завершил карьеру
17 июня 1989 (37)
#23 | Вратарь
187 см | 80 кг
Турция
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Касымпаша
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Касымпаша
2 : 4
15.05.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Сивасспор
1 : 3
07.05.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Касымпаша
2 : 3
30.04.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Бешикташ
0 : 3
25.04.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Касымпаша
4 : 0
17.04.2022
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
3 : 2
09.04.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Касымпаша
2 : 1
03.04.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Йени Малатьяспор
0 : 2
19.03.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Касымпаша
3 : 1
12.03.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Гезтепе
2 : 3
05.03.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Касымпаша
1 : 2
28.02.2022
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Коньяспор
4 : 4
18.02.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Касымпаша
2 : 2
13.02.2022
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Трабзонспор
1 : 0
05.02.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Касымпаша
3 : 1
23.01.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Галатасарай
1 : 3
20.01.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Гиресунспор
0 : 2
16.01.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Касымпаша
3 : 1
08.01.2022
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Касымпаша
2 : 0
25.12.2021
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Антальяспор
1 : 1
21.12.2021
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Касымпаша
1 : 3
18.12.2021
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
11.12.2021
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Касымпаша
1 : 1
03.12.2021
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Адана Демирспор
0 : 0
26.11.2021
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Касымпаша
1 : 3
21.11.2021
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Газиантеп
2 : 0
05.11.2021
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Касымпаша
2 : 0
30.10.2021
Йени Малатьяспор
22' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Ризеспор
2 : 1
23.10.2021
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Касымпаша
1 : 2
17.10.2021
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
2 : 1
03.10.2021
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Касымпаша
2 : 2
27.09.2021
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Аланьяспор
2 : 0
23.09.2021
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 1
18.09.2021
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Кайсериспор
2 : 0
11.09.2021
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
29.08.2021
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
2 : 0
21.08.2021
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Хатайспор
1 : 1
14.08.2021
Касымпаша
1' - 90'
Главные новости
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
4
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
Вчера, 22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Вчера, 21:42
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+