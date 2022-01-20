Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Касымпаша
Галатасарай - Касымпаша: обзор матча 20 января 2022
Галатасарай
20.01.2022, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Касымпаша
39'
Х. Дервисоглу
45+3'
Р. Донк
60'
У. Бозок
90+5'
К. Варга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Касымпаша
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
К. Варга
90'
+4
Замена
Т. Бречка
️️️️
М. Травник
90'
+2
Замена
К. Варга
️️️️
М. Бен Уанес
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Х. Дервисоглу
80'
Замена
A. Turan
️️️️
П. ван Анхолт
79'
Замена
Э. Килинк
️️️️
О. Морутан
62'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
А. Озтюрк
62'
60'
ГОЛ! 1:2!
У. Бозок
Пас отдал
М. Бен Уанес
54'
Замена
М. Фалл
️️️️
А. Энгин
52'
Желтая карточка
М. Травник
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Р. Донк
Пас отдал
Т. Сербест
ГОЛ! 1:0!
Х. Дервисоглу
Пас отдал
О. Морутан
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
30
Аталай Бабакан
АП
10
Arda Turan
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
3-2-1-2-1
13
Кипе
25
Нельссон
33
Озтюрк
2
Йедлин
15
ван Анхолт
18
Байрам
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
80
Морутан
28
Дервисоглу
3-4-3
1
Ташкыран
12
Бен Уанес
4
Донк
94
Хадергьонай
10
Травник
10
Хайрадинович
15
Сербест
34
Хасполат
17
Бозок
17
Эльмали
17
Энгин
33
Озтюрк
53
Йилмаз
53
Йилмаз
33
Озтюрк
15
ван Анхолт
10
10
15
ван Анхолт
28
Дервисоглу
17
Джаглаян
17
Джаглаян
28
Дервисоглу
80
Морутан
11
Килинк
11
Килинк
80
Морутан
12
Бен Уанес
7
Варга
7
Варга
12
Бен Уанес
10
Травник
25
Бречка
25
Бречка
10
Травник
17
Энгин
7
Фалл
7
Фалл
17
Энгин
Остались в запасе
Галатасарай
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
30
Аталай Бабакан
АП
Главный тренер
Окан Бурук
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
30
Аталай Бабакан
АП
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Галатасарай - Касымпаша
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Касымпаша
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+