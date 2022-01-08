Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Хатайспор
Касымпаша - Хатайспор: обзор матча 08 января 2022
Касымпаша
08.01.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Хатайспор
1'
В. Эйссерик
6'
У. Бозок
50'
М. Травник
75'
О. Эргюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Хатайспор
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
Д. Хасполат
90'
+1
Желтая карточка
М. Травник
78'
75'
ГОЛ! 3:1!
О. Эргюн
Пас отдал
Д. Сан-Луи
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
М. Бен Уанес
74'
69'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
М. Мерт
ГОЛ! 3:0!
М. Травник
Пас отдал
М. Бен Уанес
50'
46'
Замена
К. Ахмет Черекчи
️️️️
B. Cevahir
46'
Замена
Б. Оксюз
️️️️
С. Фалет
46'
Замена
О. Эргюн
️️️️
И. Сакей
Замена
М. Травник
️️️️
В. Эйссерик
35'
ГОЛ! 2:0!
У. Бозок
Пас отдал
В. Эйссерик
6'
ГОЛ! 1:0!
В. Эйссерик
Пас отдал
М. Бен Уанес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
17
Эрен Эльмали
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
88
Anil Ozcelik
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Хатайспор
91
Gökdeniz Kursunoglu
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
73
Osman Guleryuz
ЦП
8
Мехди Буджемаа
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
3-3-1-3
1
Ташкыран
12
Бен Уанес
25
Бречка
94
Хадергьонай
15
Сербест
10
Хайрадинович
34
Хасполат
9
Эйссерик
17
Бозок
17
Энгин
17
Эльмали
2-4-1-3
21
Йигитер
22
Курукук
5
Фалет
19
Мерт
5
Сакей
14
Сан-Луи
12
Лобжанидзе
77
Бас
92
7
Камара
92
Диуф
9
Эйссерик
10
Травник
10
Травник
9
Эйссерик
12
Бен Уанес
10
Эрдоган
10
Эрдоган
12
Бен Уанес
92
22
Черекчи
22
Черекчи
92
5
Фалет
53
Оксюз
53
Оксюз
5
Фалет
5
Сакей
4
Эргюн
4
Эргюн
5
Сакей
19
Мерт
8
Буджемаа
8
Буджемаа
19
Мерт
Хасполат
91
Йылдырым
91
Йылдырым
Хасполат
Остались в запасе
Касымпаша
Хатайспор
7
Кевин Варга
ЛВ
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
88
Anil Ozcelik
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
91
Gökdeniz Kursunoglu
ВР
73
Osman Guleryuz
ЦП
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
7
Кевин Варга
ЛВ
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
88
Anil Ozcelik
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Остались в запасе
91
Gökdeniz Kursunoglu
ВР
73
Osman Guleryuz
ЦП
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Касымпаша - Хатайспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Хатайспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+