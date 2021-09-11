Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Касымпаша
Кайсериспор - Касымпаша: обзор матча 11 сентября 2021
Кайсериспор
11.09.2021, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Касымпаша
33'
Б. Менса
90+3'
М. Кардозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Касымпаша
ГОЛ! 2:0!
М. Кардозу
90'
+3
89'
Замена
Р. Донк
️️️️
Э. Эльмали
Замена
О. Булут
️️️️
Р. Дживелек
89'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
М. Тиам
89'
84'
Замена
А. Энгин
️️️️
Ф. Хадергьонай
Желтая карточка
Д. Коловециос
81'
Желтая карточка
М. Кардозу
77'
Замена
И. Парлак
️️️️
Г. Саздаги
73'
Замена
М. Кардозу
️️️️
Э. Бассан
67'
67'
Замена
Н. Дирар
️️️️
L. Sadiku
Замена
К. Манэ
️️️️
Б. Менса
67'
Желтая карточка
И. Акдаг
60'
56'
Желтая карточка
L. Sadiku
45'
+1
Желтая карточка
М. Травник
ГОЛ! 1:0!
Б. Менса
Пас отдал
М. Тиам
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
3-3-4
1
23
Кароль
4
Коловециос
15
25
Саздаги
43
Менса
9
Тиам
28
Дживелек
17
Бассан
3
Аттама
12
Акдаг
2-4-4
1
Ташкыран
25
Брума
94
Хадергьонай
10
Травник
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
15
Сербест
17
Эльмали
24
17
Бозок
14
Йоргенсен
17
Бассан
20
Кардозу
20
Кардозу
17
Бассан
28
Дживелек
6
Булут
6
Булут
28
Дживелек
9
Тиам
99
Фернандеш
99
Фернандеш
9
Тиам
43
Менса
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
43
Менса
25
Саздаги
23
Парлак
23
Парлак
25
Саздаги
17
Эльмали
4
Донк
4
Донк
17
Эльмали
24
8
Дирар
8
Дирар
24
94
Хадергьонай
17
Энгин
17
Энгин
94
Хадергьонай
Остались в запасе
Кайсериспор
Касымпаша
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Кайсериспор - Касымпаша
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
Новости команд
Все
Кайсериспор
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+