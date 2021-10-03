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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Касымпаша
Фенербахче - Касымпаша: обзор матча 03 октября 2021
Фенербахче
03.10.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Касымпаша
16'
М. Бериша
45+5'
Л. Густаво
53'
М. Травник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Касымпаша
90'
+1
Замена
Т. Бречка
️️️️
L. Sadiku
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
М. Бериша
85'
76'
Желтая карточка
S. AytaÃ§
Желтая карточка
Ф. Новак
74'
Желтая карточка
С. Азиз
73'
70'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Ю. Эрдоган
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Д. Росси
67'
62'
Желтая карточка
У. Бозок
Желтая карточка
Л. Густаво
59'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
С. Дурсун
56'
Замена
Ф. Новак
️️️️
М. Гюмюшкая
56'
53'
ГОЛ! 2:1!
М. Травник
46'
Замена
S. AytaÃ§
️️️️
Э. Эльмали
46'
Замена
Н. Дирар
️️️️
Х. Хайрадинович
Замена
М. Зайц
️️️️
М. Креспо
46'
ГОЛ! 2:0!
Л. Густаво
Пас отдал
Д. Росси
45'
+5
Желтая карточка
Д. Росси
45'
+2
35'
Желтая карточка
L. Sadiku
Желтая карточка
М. Креспо
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Бериша
Пас отдал
Д. Росси
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
17
Эрен Эльмали
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
17
Бурак Капачак
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Месут Озил
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Баиндыр
4
Азиз
41
Салаи
3
Мин-Джэ
14
Густаво
24
Кадиоглу
23
Гюмюшкая
9
Росси
19
Дурсун
20
Бериша
19
Креспо
2-4-1-3
1
Ташкыран
4
Донк
94
Хадергьонай
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
10
Травник
15
Сербест
9
Эйссерик
24
17
Бозок
17
Эльмали
20
Бериша
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
20
Бериша
23
Гюмюшкая
57
Новак
57
Новак
23
Гюмюшкая
9
Росси
8
Яндас
8
Яндас
9
Росси
19
Креспо
8
Зайц
8
Зайц
19
Креспо
19
Дурсун
30
Валенсия
30
Валенсия
19
Дурсун
17
Эльмали
91
91
17
Эльмали
24
25
Бречка
25
Бречка
24
10
Хайрадинович
8
Дирар
8
Дирар
10
Хайрадинович
10
Эрдоган
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
10
Эрдоган
Остались в запасе
Фенербахче
Касымпаша
1
Берке Эзер
ВР
17
Бурак Капачак
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Эрсун Янал
23
Харун Текин
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
17
Бурак Капачак
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Месут Озил
АП
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Фенербахче - Касымпаша
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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