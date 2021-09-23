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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Касымпаша
Аланьяспор - Касымпаша: обзор матча 23 сентября 2021
Аланьяспор
23.09.2021, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Касымпаша
54'
Э. Караджа
83'
Давидсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Касымпаша
90'
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Травник
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Э. Акбаба
87'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Ф. Аксой
87'
86'
Желтая карточка
Д. Брума
86'
Замена
S. AytaÃ§
️️️️
Э. Эльмали
86'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Ю. Эрдоган
ГОЛ! 2:0!
Давидсон
Пас отдал
Ф. Аксой
83'
Замена
Т. Бингель
️️️️
J.
77'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Э. Караджа
77'
73'
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
71'
Замена
Х. Хайрадинович
️️️️
L. Sadiku
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Ф. Дьедиу
65'
59'
Желтая карточка
L. Sadiku
ГОЛ! 1:0!
Э. Караджа
Пас отдал
Давидсон
54'
Желтая карточка
Ф. Аксой
42'
32'
Желтая карточка
М. Травник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
11
Давидсон
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
4-4-2
1
Киринтили
26
Борха
15
Авазим
19
Милунович
24
20
Аксой
8
Акбаба
11
Давидсон
20
Гюнеш
18
Дьедиу
7
Караджа
2-3-1-4
1
Ташкыран
25
Брума
25
Бречка
15
Сербест
10
Эрдоган
10
Травник
9
Эйссерик
24
17
Эльмали
23
Йилдырым
17
Бозок
7
Караджа
21
Кандеяш
21
Кандеяш
7
Караджа
20
Аксой
7
Новейш
7
Новейш
20
Аксой
24
75
Бингель
75
Бингель
24
8
Акбаба
10
Бекироглу
10
Бекироглу
8
Акбаба
18
Дьедиу
15
Бабакар
15
Бабакар
18
Дьедиу
17
Эльмали
91
91
17
Эльмали
10
Эрдоган
34
Хасполат
34
Хасполат
10
Эрдоган
24
10
Хайрадинович
10
Хайрадинович
24
10
Травник
17
Энгин
17
Энгин
10
Травник
Остались в запасе
Аланьяспор
Касымпаша
28
Марафона
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
23
Харун Текин
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Аланьяспор - Касымпаша
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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