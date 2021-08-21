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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Гиресунспор
Касымпаша - Гиресунспор: обзор матча 21 августа 2021
Касымпаша
21.08.2021, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Гиресунспор
14'
Н. Йоргенсен
90+2'
У. Бозок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Гиресунспор
ГОЛ! 2:0!
У. Бозок
Пас отдал
Х. Хайрадинович
90'
+2
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
90'
+1
90'
Желтая карточка
Дуглас
Желтая карточка
К. Варга
81'
79'
Желтая карточка
Флавио
Замена
У. Бозок
️️️️
Н. Йоргенсен
75'
Замена
Э. Эльмали
️️️️
М. Бен Уанес
67'
67'
Замена
У. Найир
️️️️
Ф. Диабате
Замена
А. Энгин
️️️️
Ю. Эрдоган
62'
Замена
М. Травник
️️️️
В. Эйссерик
61'
49'
Желтая карточка
Ф. Диабате
46'
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
Х. Траоре
Желтая карточка
М. Бен Уанес
37'
ГОЛ! 1:0!
Н. Йоргенсен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
24
Loret Sadiku
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
8
Хамиду Траоре
ЦП
70
Сержио
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
8
Флавио
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
23
Дуглас
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
17
Эрен Эльмали
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
3-3-2-2
23
Текин
94
Хадергьонай
25
Брума
12
Бен Уанес
15
Сербест
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
7
Варга
9
Эйссерик
14
Йоргенсен
24
3-3-4
1
Кочук
18
Явру
33
Ташдемир
25
Перес
6
Пелюпесси
8
Траоре
70
Сержио
23
Дуглас
6
Бальде
8
Флавио
34
Диабате
9
Эйссерик
10
Травник
10
Травник
9
Эйссерик
12
Бен Уанес
17
Эльмали
17
Эльмали
12
Бен Уанес
14
Йоргенсен
17
Бозок
17
Бозок
14
Йоргенсен
10
Эрдоган
17
Энгин
17
Энгин
10
Эрдоган
8
Траоре
13
Санкаре
13
Санкаре
8
Траоре
34
Диабате
14
Найир
14
Найир
34
Диабате
Остались в запасе
Касымпаша
Гиресунспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
23
Онурджан Пири
ВР
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Касымпаша - Гиресунспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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