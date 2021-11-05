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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Касымпаша
Газиантеп - Касымпаша: обзор матча 05 ноября 2021
Газиантеп
05.11.2021, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Касымпаша
37'
Ж. Фигейредо
86'
С. Колкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Касымпаша
90'
+2
Красная карточка
В. Эйссерик
ГОЛ! 2:0!
С. Колкер
Пас отдал
А. Меркель
86'
85'
Замена
S. AytaÃ§
️️️️
Э. Эльмали
85'
Замена
А. Энгин
️️️️
Х. Хайрадинович
82'
Желтая карточка
Т. Сербест
Замена
С. Кициу
️️️️
R. Niyaz
79'
Замена
J.
️️️️
А. Максим
70'
Замена
Н. Дико
️️️️
Ж. Фигейредо
70'
68'
Замена
К. Варга
️️️️
Ю. Эрдоган
68'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
У. Бозок
Желтая карточка
Ж. Фигейредо
63'
Замена
А. Меркель
️️️️
Д. Эрдоган
62'
58'
Замена
Т. Сербест
️️️️
L. Sadiku
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
П. Джилободжи
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
6
Jefferson
ЦП
53
Yusuf Turk
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Касымпаша
25
Томаш Бречка
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-2-4
19
Гювенк
29
Колкер
3
Джилободжи
14
Тошка
77
Джейлан
44
Максим
21
Эрдоган
9
Демир
25
Фигейредо
20
5
Эрсой
2-3-1-4
23
Текин
25
Брума
4
Донк
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
10
Травник
9
Эйссерик
24
23
Йилдырым
17
Эльмали
17
Бозок
20
70
Кициу
70
Кициу
20
21
Эрдоган
21
Меркель
21
Меркель
21
Эрдоган
44
Максим
6
6
44
Максим
25
Фигейредо
12
Дико
12
Дико
25
Фигейредо
10
Эрдоган
7
Варга
7
Варга
10
Эрдоган
17
Эльмали
91
91
17
Эльмали
24
15
Сербест
15
Сербест
24
10
Хайрадинович
17
Энгин
17
Энгин
10
Хайрадинович
17
Бозок
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
17
Бозок
Остались в запасе
Газиантеп
Касымпаша
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
53
Yusuf Turk
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
53
Yusuf Turk
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
Остались в запасе
25
Томаш Бречка
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Газиантеп - Касымпаша
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
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