Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Бешикташ
Касымпаша - Бешикташ: обзор матча 03 декабря 2021
Касымпаша
03.12.2021, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
82'
У. Бозок
12'
Д. Боздоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Бешикташ
Желтая карточка
М. Травник
90'
+3
Желтая карточка
Т. Сербест
89'
89'
Желтая карточка
Велинтон
88'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
М. Батшуайи
88'
Замена
К. Караман
️️️️
А. Хатчинсон
Замена
М. Травник
️️️️
Х. Хайрадинович
84'
Замена
М. Бен Уанес
️️️️
Ю. Эрдоган
84'
ГОЛ! 1:1!
У. Бозок
82'
77'
Замена
М. Топал
️️️️
Р. Геззаль
Замена
Т. Сербест
️️️️
Д. Хасполат
77'
Замена
Э. Эльмали
️️️️
S. AytaÃ§
77'
67'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
К. Ларин
66'
Желтая карточка
К. Ларин
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
59'
Замена
К. Варга
️️️️
Н. Йоргенсен
46'
43'
Желтая карточка
Соуза
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боздоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Касымпаша
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
4-3-1-2
23
Текин
91
4
Донк
94
Хадергьонай
25
Брума
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
34
Хасполат
9
Эйссерик
14
Йоргенсен
17
Бозок
4-4-2
30
Дестаноглу
19
Розье
23
Велинтон
33
Йилмаз
21
Вида
5
Соуза
18
Геззаль
13
Хатчинсон
70
Боздоган
9
Ларин
44
Батшуайи
14
Йоргенсен
7
Варга
7
Варга
14
Йоргенсен
10
Эрдоган
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
10
Эрдоган
34
Хасполат
15
Сербест
15
Сербест
34
Хасполат
10
Хайрадинович
10
Травник
10
Травник
10
Хайрадинович
91
17
Эльмали
17
Эльмали
91
44
Батшуайи
50
Ялчин
50
Ялчин
44
Батшуайи
9
Ларин
14
Н'Куду
14
Н'Куду
9
Ларин
18
Геззаль
5
Топал
5
Топал
18
Геззаль
13
Хатчинсон
19
Караман
19
Караман
13
Хатчинсон
Остались в запасе
Касымпаша
Бешикташ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
25
Томаш Бречка
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Касымпаша - Бешикташ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Бешикташ
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+