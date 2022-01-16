Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Касымпаша
Гиресунспор - Касымпаша: обзор матча 16 января 2022
Гиресунспор
16.01.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Касымпаша
12'
М. Бен Уанес
64'
Ф. Хадергьонай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Касымпаша
89'
Замена
️️️️
У. Бозок
Замена
Д. Чампнесс
️️️️
Ф. Диабате
82'
77'
Замена
М. Фалл
️️️️
М. Травник
77'
Замена
Р. Донк
️️️️
М. Бен Уанес
Замена
У. Найир
️️️️
Сержио
75'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Х. Билазер
66'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Хадергьонай
46'
Замена
К. Варга
️️️️
А. Энгин
Красная карточка
Й. Пелюпесси
30'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Бен Уанес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
8
Флавио
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
33
Гектан Керют
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
14
Джо Чампнесс
ЛВ
67
Furkan Kütük
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Кочук
4
Диарра
25
Перес
6
Пелюпесси
16
Бехич
18
Явру
8
Флавио
70
Сержио
34
Диабате
6
Бальде
3-4-3
1
Ташкыран
12
Бен Уанес
25
Бречка
94
Хадергьонай
10
Хайрадинович
34
Хасполат
10
Травник
15
Сербест
17
Энгин
17
Эльмали
17
Бозок
34
Диабате
14
Чампнесс
14
Чампнесс
34
Диабате
70
Сержио
14
Найир
14
Найир
70
Сержио
77
Билазер
93
Сулейманов
93
Сулейманов
77
Билазер
17
Энгин
7
Варга
7
Варга
17
Энгин
12
Бен Уанес
4
Донк
4
Донк
12
Бен Уанес
10
Травник
7
Фалл
7
Фалл
10
Травник
Остались в запасе
Гиресунспор
Касымпаша
23
Онурджан Пири
ВР
33
Гектан Керют
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
23
Харун Текин
ВР
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
33
Гектан Керют
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Гиресунспор - Касымпаша
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Чотанак Спор Комплекси
Новости команд
Все
Гиресунспор
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа
2022.05.05 15:10
7
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+