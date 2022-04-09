Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Касымпаша
Карагюмрюк - Касымпаша: обзор матча 09 апреля 2022
Карагюмрюк
09.04.2022, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 32 тур
3 : 2
Завершен
Касымпаша
31'
А. Угур
38'
А. Пешич
67'
Т. Сербест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Касымпаша
67'
ГОЛ! 2:1!
Т. Сербест
Желтая карточка
А. Угур
66'
Замена
А. Муса
️️️️
А. Пешич
64'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Д. Дурмаз
63'
63'
Замена
Т. Торун
️️️️
У. Бозок
57'
Желтая карточка
У. Спайич
46'
Замена
А. Мабиль
️️️️
А. Энгин
46'
Замена
М. Фалл
️️️️
Э. Эльмали
46'
Замена
М. Травник
️️️️
Р. Абид
45'
Желтая карточка
Т. Сербест
40'
Желтая карточка
Э. Эльмали
ГОЛ! 2:0!
А. Пешич
Пас отдал
Д. Дурмаз
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Угур
Пас отдал
А. Пешич
31'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
29
Юре Балковец
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
4-2-2-3
29
Балковец
4
Бираски
32
Люккассен
86
Бекароглу
6
Билья
10
Дурмаз
14
Карамо
7
Мор
8
Пешич
77
Угур
2
Вивиано
3-2-5
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
25
Спайич
12
Бен Уанес
34
Хасполат
15
Сербест
11
Мюлека
17
Эльмали
14
Абид
17
Энгин
17
Бозок
10
Дурмаз
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Дурмаз
8
Пешич
7
Муса
7
Муса
8
Пешич
14
Абид
10
Травник
10
Травник
14
Абид
17
Энгин
11
Мабиль
11
Мабиль
17
Энгин
17
Бозок
8
Торун
8
Торун
17
Бозок
17
Эльмали
7
Фалл
7
Фалл
17
Эльмали
Остались в запасе
Карагюмрюк
Касымпаша
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
22
Левент Мерджан
АП
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
22
Левент Мерджан
АП
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Карагюмрюк - Касымпаша
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+