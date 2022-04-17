Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Адана Демирспор
Касымпаша - Адана Демирспор: обзор матча 17 апреля 2022
Касымпаша
17.04.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 33 тур
4 : 0
Завершен
Адана Демирспор
11'
Д. Хасполат
45+1'
Д. Мюлека
63'
Д. Мюлека
73'
У. Бозок (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Адана Демирспор
ГОЛ с пенальти! 4:0!
У. Бозок
73'
72'
Замена
М. Капи
️️️️
Ю. Бельханда
71'
Замена
Д. Джокович
️️️️
Б. Стамбули
Замена
У. Бозок
️️️️
Д. Хасполат
67'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
М. Бен Уанес
67'
ГОЛ! 3:0!
Д. Мюлека
63'
60'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
М. Варгас
Замена
Р. Абид
️️️️
Т. Торун
57'
Пенальти не реализован!
Ф. Хадергьонай
54'
46'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Г. Инлер
46'
Замена
А. Улудаг
️️️️
Х. Рассул
45'
+3
Красная карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 2:0!
Д. Мюлека
Пас отдал
Ф. Хадергьонай
45'
+1
30'
Желтая карточка
Х. Рассул
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
23'
Замена
У. Спайич
️️️️
Т. Сербест
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хасполат
Пас отдал
Д. Мюлека
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
14
Райан Абид
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
8
Давид Акинтола
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-1-3-2
1
Ташкыран
17
Эльмали
94
Хадергьонай
4
Донк
12
Бен Уанес
34
Хасполат
15
Сербест
10
Хайрадинович
8
Торун
11
Мюлека
7
Фалл
3-1-4-1-1
49
Мурич
5
Рассул
5
Санук
4
Акайдын
21
Стамбули
11
Акгюн
20
Бельханда
88
Инлер
22
Свенссон
8
Варгас
45
Балотелли
15
Сербест
25
Спайич
25
Спайич
15
Сербест
8
Торун
14
Абид
14
Абид
8
Торун
12
Бен Уанес
9
Эйссерик
9
Эйссерик
12
Бен Уанес
34
Хасполат
17
Бозок
17
Бозок
34
Хасполат
5
Рассул
3
Улудаг
3
Улудаг
5
Рассул
8
Варгас
8
Акинтола
8
Акинтола
8
Варгас
21
Стамбули
88
Джокович
88
Джокович
21
Стамбули
20
Бельханда
19
Капи
19
Капи
20
Бельханда
88
Инлер
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
88
Инлер
Остались в запасе
Касымпаша
Адана Демирспор
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
39
Ведат Каракуш
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Касымпаша - Адана Демирспор
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Адана Демирспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+