Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Касымпаша
Адана Демирспор - Касымпаша: обзор матча 26 ноября 2021
Адана Демирспор
26.11.2021, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Касымпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адана Демирспор - Касымпаша
Желтая карточка
С. Акайдын
90'
+4
90'
+2
Замена
М. Бен Уанес
️️️️
Ю. Эрдоган
90'
Замена
А. Энгин
️️️️
Н. Йоргенсен
Замена
М. Мимароглу
️️️️
Ю. Акгюн
83'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
М. Варгас
71'
68'
Замена
Т. Сербест
️️️️
К. Варга
56'
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
Желтая карточка
Х. Рассул
52'
39'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Касымпаша
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
3-1-2-1-3
49
Мурич
4
Акайдын
15
Дели
5
Рассул
21
Стамбули
22
Свенссон
8
8
Варгас
27
Ассомбалонга
8
Акинтола
11
Акгюн
4-3-1-2
23
Текин
25
Брума
4
Донк
94
Хадергьонай
91
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
34
Хасполат
7
Варга
17
Бозок
14
Йоргенсен
8
Варгас
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
8
Варгас
11
Акгюн
77
Мимароглу
77
Мимароглу
11
Акгюн
10
Эрдоган
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
10
Эрдоган
7
Варга
15
Сербест
15
Сербест
7
Варга
14
Йоргенсен
17
Энгин
17
Энгин
14
Йоргенсен
Остались в запасе
Адана Демирспор
Касымпаша
35
Ферхат Каплан
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Самет Айбаба
25
Томаш Бречка
ЦЗ
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Остались в запасе
25
Томаш Бречка
ЦЗ
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Адана Демирспор - Касымпаша
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
Новости команд
Все
Адана Демирспор
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+