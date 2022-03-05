Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Касымпаша
Гезтепе - Касымпаша: обзор матча 05 марта 2022
Гезтепе
05.03.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 3
Завершен
Касымпаша
7'
F. di Santo
81'
Ш. Ндиайе
5'
Д. Мюлека
48'
Д. Мюлека
79'
У. Бозок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гезтепе - Касымпаша
90'
+9
Желтая карточка
Т. Сербест
89'
Замена
Р. Абид
️️️️
В. Эйссерик
89'
Замена
У. Спайич
️️️️
Х. Хайрадинович
86'
Желтая карточка
Э. Ташкыран
Желтая карточка
С. Айдогду
82'
82'
Замена
А. Энгин
️️️️
Д. Мюлека
Замена
С. Айдогду
️️️️
А. Нукан
82'
Замена
Я. Каян
️️️️
А. Кара
82'
Замена
Б. Эмир
️️️️
Ф. Мубандже
82'
ГОЛ! 2:3!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
Х. Акбунар
81'
79'
ГОЛ! 1:3!
У. Бозок
Пас отдал
Д. Мюлека
Замена
А. Яхович
️️️️
У. Таннан
73'
71'
Желтая карточка
Д. Мюлека
66'
Замена
У. Бозок
️️️️
М. Фалл
Желтая карточка
В. Анхель
62'
48'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мюлека
Замена
Х. Акбунар
️️️️
F. di Santo
46'
Желтая карточка
А. Кара
32'
ГОЛ! 1:1!
F. di Santo
Пас отдал
Ш. Ндиайе
7'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мюлека
Пас отдал
Х. Хайрадинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
26
Franco di Santo
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Гезтепе
12
Кенан Пирич
ВР
41
Беркан Эмир
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Лоуренси
ПВ
7
Халил Акбунар
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
3-3-1-3
70
Эгрибаят
15
Арсланажич
29
Мубандже
33
Нукан
4
Анхель
5
Нвободо
22
Алиджи
35
Кара
26
6
Таннан
27
Ндиайе
3-3-1-3
1
Ташкыран
12
Бен Уанес
4
Донк
94
Хадергьонай
15
Сербест
10
Хайрадинович
34
Хасполат
9
Эйссерик
7
Фалл
17
Эльмали
11
Мюлека
29
Мубандже
41
Эмир
41
Эмир
29
Мубандже
33
Нукан
8
Айдогду
8
Айдогду
33
Нукан
35
Кара
20
Каян
20
Каян
35
Кара
26
7
Акбунар
7
Акбунар
26
6
Таннан
18
Яхович
18
Яхович
6
Таннан
10
Хайрадинович
25
Спайич
25
Спайич
10
Хайрадинович
7
Фалл
17
Бозок
17
Бозок
7
Фалл
9
Эйссерик
14
Абид
14
Абид
9
Эйссерик
11
Мюлека
17
Энгин
17
Энгин
11
Мюлека
Остались в запасе
Гезтепе
Касымпаша
12
Кенан Пирич
ВР
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Лоуренси
ПВ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
12
Кенан Пирич
ВР
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Лоуренси
ПВ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Гезтепе - Касымпаша
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Гезтепе
Касымпаша
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+