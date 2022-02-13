Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Аланьяспор
Касымпаша - Аланьяспор: обзор матча 13 февраля 2022
Касымпаша
13.02.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Аланьяспор
65'
М. Фалл
68'
Д. Мюлека
42'
В. Эдуарду
74'
Э. Бекироглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Аланьяспор
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
90'
+4
Замена
М. Травник
️️️️
У. Бозок
82'
74'
ГОЛ! 2:2!
Э. Бекироглу
Пас отдал
Т. Бингель
71'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
О. Айдын
ГОЛ! 2:1!
Д. Мюлека
Пас отдал
Э. Эльмали
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Фалл
Пас отдал
Д. Мюлека
65'
64'
Замена
Т. Бингель
️️️️
В. Эдуарду
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Р. Абид
59'
Замена
А. Мабиль
️️️️
А. Энгин
58'
46'
Замена
К. Борха
️️️️
А. Гюлай
46'
Замена
Н. Милунович
️️️️
E. Aydoğan
Желтая карточка
Д. Хасполат
45'
45'
Желтая карточка
Э. Бекироглу
42'
ГОЛ! 0:1!
В. Эдуарду
Желтая карточка
Т. Сербест
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
14
Райан Абид
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
2-3-5
1
Ташкыран
4
Донк
94
Хадергьонай
15
Сербест
10
Хайрадинович
34
Хасполат
17
Энгин
17
Эльмали
17
Бозок
7
Фалл
14
Абид
1-5-3
28
Марафона
23
Байир
16
7
Новейш
70
Айдын
20
Аксой
21
Кандеяш
9
Эдуарду
10
Бекироглу
3
Гюлай
17
Энгин
11
Мабиль
11
Мабиль
17
Энгин
17
Бозок
10
Травник
10
Травник
17
Бозок
14
Абид
11
Мюлека
11
Мюлека
14
Абид
3
Гюлай
26
Борха
26
Борха
3
Гюлай
16
19
Милунович
19
Милунович
16
9
Эдуарду
75
Бингель
75
Бингель
9
Эдуарду
70
Айдын
18
Дьедиу
18
Дьедиу
70
Айдын
Остались в запасе
Касымпаша
Аланьяспор
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Остались в запасе
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Касымпаша - Аланьяспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Аланьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+