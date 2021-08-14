Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Касымпаша
Хатайспор - Касымпаша: обзор матча 14 августа 2021
Хатайспор
14.08.2021, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Касымпаша
73'
С. Лобжанидзе
18'
В. Эйссерик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Касымпаша
90'
Желтая карточка
А. Энгин
86'
Замена
М. Тирпа
️️️️
Ю. Эрдоган
86'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
L. Sadiku
81'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
У. Бозок
77'
Замена
А. Энгин
️️️️
В. Эйссерик
77'
Замена
М. Травник
️️️️
К. Варга
ГОЛ! 1:1!
С. Лобжанидзе
73'
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
68'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
E. Çolak
64'
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Камара
64'
Желтая карточка
М. Буджемаа
60'
51'
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Эйссерик
Желтая карточка
О. Эргюн
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
8
Мехди Буджемаа
ЦП
1
Мунир Моанд
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
24
Loret Sadiku
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
77
Садик Бас
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-3-4
22
Черекчи
4
Эргюн
3
Адекугбе
53
Оксюз
92
Диуф
14
Сан-Луи
8
Буджемаа
1
Моанд
20
Рибейру
96
7
Камара
2-3-2-2
23
Текин
25
Брума
94
Хадергьонай
15
Сербест
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
7
Варга
17
Бозок
24
96
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
96
7
Камара
10
Траоре
10
Траоре
7
Камара
10
Эрдоган
25
Тирпа
25
Тирпа
10
Эрдоган
24
34
Хасполат
34
Хасполат
24
7
Варга
10
Травник
10
Травник
7
Варга
9
Эйссерик
17
Энгин
17
Энгин
9
Эйссерик
17
Бозок
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
17
Бозок
Остались в запасе
Хатайспор
Касымпаша
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Садик Бас
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Садик Бас
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Хатайспор - Касымпаша
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
Новости команд
Все
Хатайспор
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+