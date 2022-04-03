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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Газиантеп
Касымпаша - Газиантеп: обзор матча 03 апреля 2022
Касымпаша
03.04.2022, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Газиантеп
41'
Д. Мюлека
90+6'
Ф. Хадергьонай (П)
35'
П. Джилободжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Газиантеп
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Хадергьонай
90'
+6
83'
Замена
А. Ветрих
️️️️
Ж. Фигейредо
Замена
А. Мабиль
️️️️
М. Бен Уанес
80'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Р. Абид
80'
73'
Замена
Э. Эрсой
️️️️
А. Сагаль
69'
Желтая карточка
М. Демир
Замена
Э. Эльмали
️️️️
А. Энгин
68'
65'
Желтая карточка
С. Кициу
65'
Красная карточка
П. Джилободжи
Желтая карточка
В. Эйссерик
61'
61'
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
R. Niyaz
61'
Замена
А. Максим
️️️️
Ф. Соялп
Замена
М. Фалл
️️️️
У. Бозок
59'
46'
Замена
Х. Пехливан
️️️️
С. Колкер
ГОЛ! 1:1!
Д. Мюлека
41'
35'
ГОЛ! 0:1!
П. Джилободжи
Пас отдал
Ж. Фигейредо
24'
Желтая карточка
С. Колкер
Вторая желтая
Х. Хайрадинович
22'
Желтая карточка
Т. Сербест
20'
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
17
Ахмет Энгин
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
17
Эрен Эльмали
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
3-2-1-4
1
Ташкыран
12
Бен Уанес
25
Спайич
94
Хадергьонай
10
Хайрадинович
15
Сербест
9
Эйссерик
17
Энгин
11
Мюлека
17
Бозок
14
Абид
4-2-4
19
Гювенк
14
Тошка
70
Кициу
29
Колкер
3
Джилободжи
21
Эрдоган
8
Соялп
9
Демир
25
Фигейредо
20
28
Сагаль
14
Абид
34
Хасполат
34
Хасполат
14
Абид
12
Бен Уанес
11
Мабиль
11
Мабиль
12
Бен Уанес
17
Энгин
17
Эльмали
17
Эльмали
17
Энгин
17
Бозок
7
Фалл
7
Фалл
17
Бозок
29
Колкер
11
Пехливан
11
Пехливан
29
Колкер
8
Соялп
44
Максим
44
Максим
8
Соялп
25
Фигейредо
4
Ветрих
4
Ветрих
25
Фигейредо
28
Сагаль
5
Эрсой
5
Эрсой
28
Сагаль
20
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
20
Остались в запасе
Касымпаша
Газиантеп
23
Харун Текин
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Касымпаша - Газиантеп
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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