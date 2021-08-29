Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Галатасарай
Касымпаша - Галатасарай: обзор матча 29 августа 2021
Касымпаша
29.08.2021, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Галатасарай
45+2'
Н. Йоргенсен
66'
У. Бозок
32'
А. Чикелдэу
38'
К. Актюркоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Галатасарай
Желтая карточка
В. Эйссерик
90'
+2
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Х. Хайрадинович
90'
+2
Замена
А. Энгин
️️️️
Ю. Эрдоган
83'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Н. Йоргенсен
82'
75'
Замена
О. Байрам
️️️️
П. ван Анхолт
73'
Замена
С. Фегули
️️️️
О. Морутан
Желтая карточка
L. Sadiku
72'
ГОЛ! 2:2!
У. Бозок
Пас отдал
Ю. Эрдоган
66'
65'
Замена
Р. Бабел
️️️️
Б. Йилмаз
46'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
А. Чикелдэу
46'
Замена
М. Мохамед
️️️️
М. Дианье
Замена
У. Бозок
️️️️
К. Варга
46'
ГОЛ! 1:2!
Н. Йоргенсен
Пас отдал
Ю. Эрдоган
45'
+2
38'
ГОЛ! 0:2!
К. Актюркоглу
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Чикелдэу
Пас отдал
О. Морутан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦФ
10
Беркан Кутлу
ЦФ
80
Олимпиу Морутан
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
8
Эмре Акбаба
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
2-4-1-3
1
Ташкыран
25
Брума
94
Хадергьонай
15
Сербест
10
Хайрадинович
10
Травник
10
Эрдоган
7
Варга
24
17
Эльмали
14
Йоргенсен
3-1-1-5
16
Муслера
23
Боэ
25
Нельссон
15
ван Анхолт
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
45
Дианье
53
Йилмаз
80
Морутан
10
Кутлу
27
Люиндама
10
Хайрадинович
34
Хасполат
34
Хасполат
10
Хайрадинович
14
Йоргенсен
9
Эйссерик
9
Эйссерик
14
Йоргенсен
7
Варга
17
Бозок
17
Бозок
7
Варга
10
Эрдоган
17
Энгин
17
Энгин
10
Эрдоган
80
Морутан
8
Фегули
8
Фегули
80
Морутан
15
ван Анхолт
18
Байрам
18
Байрам
15
ван Анхолт
20
Чикелдэу
14
Антальялы
14
Антальялы
20
Чикелдэу
45
Дианье
42
Мохамед
42
Мохамед
45
Дианье
53
Йилмаз
8
Бабел
8
Бабел
53
Йилмаз
Остались в запасе
Касымпаша
Галатасарай
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
8
Эмре Акбаба
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Остались в запасе
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
8
Эмре Акбаба
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Касымпаша - Галатасарай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Галатасарай
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+