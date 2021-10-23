Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Касымпаша
Ризеспор - Касымпаша: обзор матча 23 октября 2021
Ризеспор
23.10.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Касымпаша
11'
К. Сертел
90+11'
С. Ай
62'
У. Бозок (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Касымпаша
ГОЛ! 2:1!
С. Ай
90'
+11
90'
+2
Желтая карточка
Д. Брума
90'
+1
Замена
Н. Дирар
️️️️
Ф. Хадергьонай
88'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
У. Бозок
Замена
Э. Сабо
️️️️
L. Phiri
87'
84'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
L. Sadiku
Желтая карточка
Y. Pehlivan
80'
Замена
А. Потук
️️️️
Й. Похьянпало
73'
Замена
Л. Реми
️️️️
Б. Дабо
73'
67'
Желтая карточка
Т. Сербест
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Бозок
Желтая карточка
A. Umar
60'
46'
Замена
Э. Эльмали
️️️️
М. Бен Уанес
46'
Замена
Х. Хайрадинович
️️️️
Т. Бречка
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
Д. Хюммет
46'
Замена
A. Umar
️️️️
Ф. Болдрин
46'
32'
Желтая карточка
М. Травник
19'
Желтая карточка
Н. Йоргенсен
Желтая карточка
Б. Дабо
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Сертел
Пас отдал
L. Phiri
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
19
Aminu Umar
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
8
Набиль Дирар
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
17
Эрен Эльмали
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
3-4-3
23
Аккан
88
Сертел
5
Ай
8
Хольмен
27
Байано
36
6
Дабо
10
Болдрин
11
Боласи
23
Хюммет
20
Похьянпало
3-2-2-3
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
12
Бен Уанес
4
Донк
25
Бречка
25
Брума
10
Травник
15
Сербест
17
Бозок
14
Йоргенсен
24
23
Хюммет
0
0
23
Хюммет
10
Болдрин
19
19
10
Болдрин
36
52
Сабо
52
Сабо
36
6
Дабо
14
Реми
14
Реми
6
Дабо
20
Похьянпало
4
Потук
4
Потук
20
Похьянпало
94
Хадергьонай
8
Дирар
8
Дирар
94
Хадергьонай
17
Бозок
10
Эрдоган
10
Эрдоган
17
Бозок
25
Бречка
10
Хайрадинович
10
Хайрадинович
25
Бречка
24
34
Хасполат
34
Хасполат
24
12
Бен Уанес
17
Эльмали
17
Эльмали
12
Бен Уанес
Остались в запасе
Ризеспор
Касымпаша
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
23
Харун Текин
ВР
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Ризеспор - Касымпаша
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
Новости команд
Все
Ризеспор
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: кто победит в матче 8 тура Суперлиги Турции 2026/2027
15 октября
«Гезтепе» – «Ризеспор»: кто победит в матче 6-го тура Суперлиги 2026/2027
19 сентября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+