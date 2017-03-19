Марко Дзамбелли - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Дзамбелли
|Команда
|Фоджа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Дзамбелли
|Команда
|Фоджа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2017
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|21.05.2017
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|14.05.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:2
|Эмполи (Эмполи)
|07.05.2017
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|30.04.2017
|88' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|23.04.2017
|65' -90'
|Милан (Милан)
|1:2
|Эмполи (Эмполи)
|15.04.2017
|81' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Эмполи (Эмполи)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Пескара (Пескара)
|01.04.2017
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|19.03.2017
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:3
|Наполи (Неаполь)
|12.03.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|05.03.2017
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Дженоа (Генуя)
|25.02.2017
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|18.02.2017
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Лацио (Рим)
|12.02.2017
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|05.02.2017
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Торино (Турин)
|29.01.2017
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|4:1
|Эмполи (Эмполи)
|17.12.2016
|1' -24'
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:0
|Эмполи (Эмполи)
|26.11.2016
|68' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:4
|Милан (Милан)
|06.11.2016
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|0:4
|Эмполи (Эмполи)
|30.10.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Рома (Рим)
|26.10.2016
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|23.10.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Кьево (Верона)
|16.10.2016
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|02.10.2016
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|25.09.2016
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|11'
|21.09.2016
|69' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Интер (Милан)
|18.09.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|12.09.2016
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|28.08.2016
|69' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Сампдория (Генуя)