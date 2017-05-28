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Марко Дзамбелли
Статистика
Марко Дзамбелли - статистика
Завершил карьеру
22 августа 1985 (41)
#13 | Защитник
180 см | 75 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2 : 1
28.05.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
0 : 1
21.05.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
3 : 2
14.05.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
3 : 1
07.05.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1 : 3
30.04.2017
Сассуоло
88' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 2
23.04.2017
Эмполи
65' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 2
15.04.2017
Эмполи
81' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
1 : 1
08.04.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 0
01.04.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
2 : 3
19.03.2017
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
4 : 0
12.03.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0 : 2
05.03.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
2 : 0
25.02.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1 : 2
18.02.2017
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2 : 0
12.02.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
1 : 1
05.02.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
4 : 1
29.01.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2 : 0
17.12.2016
Кальяри
1' - 24'
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3 : 0
04.12.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
1 : 4
26.11.2016
Милан
68' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
0 : 4
06.11.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
0 : 0
30.10.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 0
26.10.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Эмполи
0 : 0
23.10.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
0 : 0
16.10.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Эмполи
0 : 3
02.10.2016
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 0
25.09.2016
Эмполи
1' - 90'
11'
Италия. Серия А, 5 тур
Эмполи
0 : 2
21.09.2016
Интер
69' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 0
18.09.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Эмполи
2 : 1
12.09.2016
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
2 : 0
28.08.2016
Эмполи
69' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
0 : 1
21.08.2016
Сампдория
Был в запасе
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