Возле тренировочной базы сборной Ирана обнаружили разлагающийся труп

Стало известно об инциденте в мексиканской Тихуане рядом со стадионом, где тренируется сборная Ирана.
В багажнике внедорожника Toyota с калифорнийскими номерами обнаружили разлагающийся труп человека с признаками насилия.
Автомобиль стоял на парковке супермаркета напротив стадиона, предположительно, со среды.
- ЧМ-2026 стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Сборная Ирана попала в одну группу с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
- Они тренируются в Мексике, а будут играть в США.
- С итоговой заявкой иранцев на чемпионат мира можно ознакомиться здесь.
Источник: Barrons