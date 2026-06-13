Возле тренировочной базы сборной Ирана обнаружили разлагающийся труп

Стало известно об инциденте в мексиканской Тихуане рядом со стадионом, где тренируется сборная Ирана.

В багажнике внедорожника Toyota с калифорнийскими номерами обнаружили разлагающийся труп человека с признаками насилия.

Автомобиль стоял на парковке супермаркета напротив стадиона, предположительно, со среды.