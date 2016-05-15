Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011