Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джо Мэтток - статистика

Завершил карьеру
15 мая 1990 (36)
#3 | Защитник
181 см | 72 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротерхэм
44
1
0
12
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ротерхэм
1 : 2
05.05.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Вест Бромвич
2 : 1
27.04.2019
Ротерхэм
1' - 90'
37'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ротерхэм
1 : 3
22.04.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Суонси
4 : 3
19.04.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Сток Сити
2 : 2
13.04.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ротерхэм
1 : 2
10.04.2019
Астон Вилла
1' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ротерхэм
2 : 1
06.04.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
13.03.2019
Ротерхэм
1' - 90'
17'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
09.03.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ротерхэм
3 : 2
02.03.2019
Блэкберн
1' - 90'
50'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
1 : 1
23.02.2019
Ротерхэм
1' - 90'
50'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ротерхэм
2 : 2
16.02.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
27'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Халл Сити
2 : 2
12.02.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
1 : 1
09.02.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Миллуолл
0 : 0
02.02.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ротерхэм
1 : 2
26.01.2019
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ротерхэм
2 : 4
19.01.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
12.01.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ротерхэм
2 : 1
01.01.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бристоль Сити
1 : 0
29.12.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
2 : 1
26.12.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
0 : 4
22.12.2018
Вест Бромвич
1' - 90'
44'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ротерхэм
1 : 1
15.12.2018
Рединг
1' - 90'
90'
45'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 2
08.12.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Норвич Сити
3 : 1
01.12.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ротерхэм
2 : 2
27.11.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ротерхэм
2 : 2
24.11.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
1 : 1
10.11.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 1
03.11.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 1
27.10.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Мидлсбро
0 : 0
23.10.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 1
20.10.2018
Болтон
1' - 90'
89'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бирмингем Сити
3 : 1
06.10.2018
Ротерхэм
1' - 90'
50'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ротерхэм
0 : 0
03.10.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ротерхэм
2 : 2
29.09.2018
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
22.09.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Астон Вилла
2 : 0
18.09.2018
Ротерхэм
1' - 90'
73'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ротерхэм
1 : 0
15.09.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
67'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
01.09.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ротерхэм
1 : 0
26.08.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ротерхэм
2 : 3
21.08.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Лидс
2 : 0
18.08.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ротерхэм
1 : 0
11.08.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Брентфорд
5 : 1
04.08.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Главные новости
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
3
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
4
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
18
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+